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venerdì, 30 Ottobre 2026
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“Intime Armonie”: concerto alla Chiesa di Santa Maria delle Nevi

Venerdì 30 ottobre alle 17, la Chiesa di Santa Maria delle Nevi ospita Serena Saccardi e Silvia Tosi per un viaggio musicale dal tardo Cinquecento al primo Novecento
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Venerdì 30 ottobre, alle ore 17.00, la chiesa ospiterà il concerto “Intime Armonie. Belcanto per soprano e chitarra”, che vedrà protagoniste il soprano Serena Saccardi e Silvia Tosi alla chitarra.

Il concerto propone un viaggio nel tempo che traccia l’evoluzione della melodia accompagnata a partire dal tardo Cinquecento fino a raggiungere il primo Novecento. In questa speciale e intima formazione, la chitarra classica assumerà il ruolo di evocare e sostituire gli strumenti originali delle varie epoche – come il liuto delle corti rinascimentali e il clavicembalo barocco – fino a farsi carico dell’intera compagine orchestrale tipica del melodramma, esaltando così la purezza e la potenza espressiva della voce solista.
L’evento si inserisce nell’ambito della più ampia rassegna “Siena nascosta: porte aperte tra la cappella del Taja e la Madonna delle Nevi”, un’iniziativa che offre aperture ed iniziative intorno ai due siti museali.

Per informazioni e prenotazioni: [email protected].

Ufficio Promozione e Comunicazione
Musei Nazionali di Siena
Pinacoteca Nazionale di Siena

0577 41246
https://pinacotecanazionalesiena.it/



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