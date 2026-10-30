“Intime Armonie”: concerto alla Chiesa di Santa Maria delle Nevi

Venerdì 30 ottobre, alle ore 17.00, la chiesa ospiterà il concerto “Intime Armonie. Belcanto per soprano e chitarra”, che vedrà protagoniste il soprano Serena Saccardi e Silvia Tosi alla chitarra.

Il concerto propone un viaggio nel tempo che traccia l’evoluzione della melodia accompagnata a partire dal tardo Cinquecento fino a raggiungere il primo Novecento. In questa speciale e intima formazione, la chitarra classica assumerà il ruolo di evocare e sostituire gli strumenti originali delle varie epoche – come il liuto delle corti rinascimentali e il clavicembalo barocco – fino a farsi carico dell’intera compagine orchestrale tipica del melodramma, esaltando così la purezza e la potenza espressiva della voce solista.

L’evento si inserisce nell’ambito della più ampia rassegna “Siena nascosta: porte aperte tra la cappella del Taja e la Madonna delle Nevi”, un’iniziativa che offre aperture ed iniziative intorno ai due siti museali.

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