Agnese Carletti: «L’esito dell’assemblea non ridimensioni il valore della banca»

«Prendiamo atto dell’esito dell’Assemblea di Banca Monte dei Paschi di Siena e del quadro strategico che ne consegue. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dal Cda non deve tuttavia in alcun modo tradursi nel ridimensionamento del valore sociale ed economico che Banca Monte dei Paschi di Siena rappresenta per il nostro territorio e per l’intero Paese». Lo sottolinea la Presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti commentando l’esito dello svolgimento dell’assemblea dei soci di Banca Monte dei Paschi di Siena.

«Le decisioni che matureranno da questo passaggio richiedono la massima vigilanza da parte delle istituzioni locali, nazionali ed europee. L’assenza del Mef in assemblea è un segnale chiaro che non può passare inosservato: mi auguro che l’esecutivo si ponga a garanzia del territorio, senza sottrarsi alle sue responsabilità.

La Provincia continuerà ad esercitare il ruolo di rappresentanza con assoluta fermezza, ponendo condizioni vincolanti e non derogabili: la salvaguardia dei livelli occupazionali, la tutela del patrimonio, la permanenza delle funzioni direzionali e del presidio di filiali a Siena e il fondamentale supporto al credito di famiglie e imprese per l’economia reale.

In questo quadro Siena e il suo territorio rimangono interlocutori istituzionali imprescindibili. La conclusione dell’assemblea non rappresenta la fine dell’impegno delle istituzioni senesi, ma l’inizio di una nuova fase di confronto. Ogni scelta futura dovrà necessariamente rispettare Siena, la Toscana e tutti i territori in cui la banca opera che è e rimane un patrimonio del nostro Paese. Guardiamo alle evoluzioni del settore bancario e ai possibili nuovi assetti strategici con pragmatismo e senso di responsabilità, a patto che ogni eventuale progetto d’integrazione si svolga su basi di pari dignità e presenti un piano di sviluppo industriale solido, trasparente e di lungo periodo. Il futuro del Monte dei Paschi deve continuare a passare attraverso il rispetto della sua storia e la valorizzazione del suo legame indissolubile con questa comunità».