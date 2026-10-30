Life Turbines, installata la turbina per l’impianto microidroelettrico a Scansano

Con l’installazione della turbina per l’impianto microidroelettrico nel comune di Scansano e la quarta General Assembly tenutasi di recente a Grosseto prosegue l’impegno di Acquedotto del Fiora nel progetto europeo Life Turbines per la tecnologia idroelettrica nei sistemi urbani, inserito anche tra i finalisti nella categoria Innovazione del 2025 European Sustainable Energy Awards.

Quello del Fiora, che ha come caso pilota la rete idrica del comune di Scansano, è l’unico italiano selezionato all’interno del progetto europeo che vede la collaborazione tra partner spagnoli e italiani per generare energia idroelettrica sfruttando la necessità di regolazione delle pressioni nelle reti urbane di approvvigionamento dell’acqua potabile, al fine di ottenere elettricità dalle turbine idrauliche. Con 12 siti pilota in Spagna e uno in Italia il progetto punta a generare quasi 1 milione di kWh all’anno ed evitare oltre 250 tonnellate di emissioni di CO₂ all’anno.

Per quanto riguarda il progetto del Fiora, si è concluso il primo step dei lavori con l’installazione della turbina per l’impianto microidroelettrico, con potenza nominale media di 35,59 kW, all’interno della camera di manovra situata in località Roggetone, nel comune di Scansano; successivamente prenderà il via la seconda fase, che prevede lavori civili ed elettrici presso la camera di manovra, per poi procedere con la messa in esercizio dell’impianto.

“La realizzazione della turbina rappresenta una buona notizia per il territorio – dichiara la sindaca di Scansano Maria Bice Ginesi – e, una volta attiva, saremo felici di poter accogliere questa progettualità nella comunità energetica del Comune”.

Proprio a Grosseto, presso la sede di Acquedotto del Fiora, si è tenuta il mese scorso la quarta General Assembly di Life Turbines, durante la quale è stato fatto il punto sugli step di avanzamento del progetto e sulle azioni future. I partecipanti si sono poi recati a Scansano per un sopralluogo sull’impianto microidroelettrico appena installato.

Grazie alla capacità di Acquedotto del Fiora di intercettare i bandi europei – nel caso di Life Turbines l’importo massimo del contributo UE erogabile per il Fiora è di circa 280mila euro – il territorio servito potrà contare su una nuova infrastruttura all’avanguardia, un ulteriore passo avanti nell’ottica della transizione ecologica ed energetica e della sostenibilità ambientale.

I soggetti partner del progetto Life Turbines sono Global Omnium (Aguas de Valencia) in qualità di coordinatore, Acquedotto del Fiora, EMIVASA, EMIMET, Aigües de Tortosa, Ajuntament de Tortosa, UNIVPM, ITE, REDINN, AeioLuz.