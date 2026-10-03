Estra risponde all’appello delle istituzioni e lancia “Estra Scudo 24”

Di fronte alla nuova fase di tensione sui prezzi dell’energia, Estra sceglie di rafforzare il proprio impegno, raccogliendo l’appello rivolto dal Governo al settore energetico e consolidando una strategia già avviata nei mesi scorsi.

Dal 7 ottobre al 1° novembre sarà disponibile “Estra Scudo 24“, la nuova offerta a prezzo fisso per 24 mesi pensata per venire incontro alle esigenze delle famiglie, con particolare attenzione ai clienti con consumi più elevati. Per l’elettricità il prezzo della materia prima è fissato a 0,135 euro/kWh, mentre per il gas è pari a 0,58 euro/Smc, con una quota fissa di 112 euro l’anno. Con “Estra Scudo 24” Estra rafforza e amplia la propria proposta commerciale, affiancando alla soluzione “Facile Fix 24” lanciata ad agosto una nuova formula che offre prezzi più bassi sulla componente energia e la certezza del prezzo per due anni. La nuova offerta potrà essere attivata presso gli sportelli Estra sul territorio, chiamando il numero verde 800 128 128 oppure, solo per i nuovi clienti, anche attraverso l’app e il sito aliaestra.it.

«L’energia è una componente essenziale della sicurezza economica del Paese. Incide sul potere d’acquisto delle famiglie e sulla competitività delle imprese. In una fase di forte tensione e volatilità dei mercati, l’appello del Governo al settore energetico richiama tutti a fare la propria parte. Estra ha scelto di farlo con una risposta concreta, intervenendo sulle condizioni offerte ai propri clienti. Per una utility significa mettere la propria capacità industriale al servizio del sistema Paese e contribuire a ridurre gli effetti dell’incertezza. È il modo in cui Estra interpreta il proprio ruolo: una realtà di dimensione nazionale e, nello stesso tempo, radicata nei territori e vicina alle comunità che serve», dichiara Francesco Macrì, presidente di Estra.

Alla stabilità del prezzo Estra affianca una maggiore flessibilità nella gestione della bolletta. Con “Rata Facile” il cliente può richiedere la suddivisione della bolletta in più rate mensili, secondo le modalità previste. Con “Paga Flex”, invece, i clienti abilitati con bolletta digitale possono scegliere la finestra di scadenza più adatta alle proprie esigenze, spostandola dal 25 all’ultimo giorno del mese di emissione oppure dall’1 al 10 del mese successivo. Entrambi i servizi sono gestibili direttamente attraverso l’app e il sito aliaestra.it.

«In un momento come quello che stiamo attraversando, per le famiglie e le imprese è divenuto fondamentale potersi proteggere dalle oscillazioni dei prezzi, così come avere la possibilità di gestire con maggiore flessibilità tempi e modalità della spesa. La nostra proposta nasce proprio dall’ascolto di queste esigenze e dalla volontà di rendere più sostenibile, nel tempo, la gestione di una voce di spesa essenziale. Proprio per questo, l’intervento si fonda su due pilastri: maggiore certezza nella programmazione dei costi e strumenti più flessibili nella gestione dei pagamenti», sottolinea Nicola Ciolini, amministratore delegato di Estra.