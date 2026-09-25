Su Rai1 l’ottava tappa del viaggio di Estra con Linea Verde

Continua il viaggio di Estra con “Linea Verde – L’Italia è straordinaria“, il programma di Rai1 che attraversa l’Italia raccontando territori, comunità, tradizioni e innovazione nei luoghi in cui il Gruppo opera.

Dopo la tappa nelle Marche, il viaggio prosegue in Campania, nel territorio di Benevento, dove il presidente di Estra Francesco Macrì racconterà il percorso del Gruppo nello sviluppo delle energie rinnovabili. Nel parco eolico di Pontelandolfo, recentemente acquisito da Estra, Macrì parlerà della strategia di diversificazione delle fonti che punta a integrare sole, vento e biometano, valorizzandone le caratteristiche complementari e ampliando progressivamente la capacità di generazione del Gruppo.

Il parco da 52 MW si inserisce nel più ampio piano di sviluppo delle rinnovabili di Estra, che prevede oltre 500 milioni di euro di investimenti nel periodo 2025-2029 e combina la realizzazione di nuovi impianti con l’acquisizione di infrastrutture già operative. Un percorso di crescita industriale che punta a rafforzare il ruolo di Estra nella produzione di energia da fonti rinnovabili, mantenendo al centro l’attenzione al rapporto con i territori e le comunità.

La puntata di “Linea Verde – L’Italia è straordinaria” andrà in onda sabato 26 settembre alle ore 12 su Rai1 e sarà disponibile anche su RaiPlay.