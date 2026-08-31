Estra ON air, domani si parla di energia

Domani, martedì 1° settembre, alle 20:45, va in onda la settima puntata di “Estra ON air”, il nuovo vodcast prodotto da Estra per raccontare con un linguaggio semplice e diretto le trasformazioni del mercato energetico e il loro riflesso sulla vita quotidiana.

Ospite della puntata è Giovanni Grazzini, presidente di Estra Clima che dialoga con la conduttrice Virginia Masoni su “Estra e l’energia che cambia”. Al centro del racconto le fonti rinnovabili, l’efficienza energetica e l’importanza delle scelte che possono aiutarci a ridurre consumi e costi. In particolare, degli investimenti di Estra nel fotovoltaico, nel biometano e, più recentemente, anche nell’eolico. Fonti diverse che contribuiscono tutte allo stesso obiettivo: aumentare la produzione di energia pulita e rendere il sistema energetico più solido e meno dipendente dalle fonti fossili.

Il vodcast è disponibile sul canale YouTube di Estra e va in onda ogni martedì in prima serata su Canale3 (canale 84 del digitale terrestre), oltre a essere visibile on demand sul sito dell’emittente.