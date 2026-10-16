Turismo, nasce “Human Heritage 4+1”: la promozione della provincia di Siena

“Un filo rosso lega da nord a sud questa provincia, i suoi siti, i suoi piatti e le 5 docg: valorizzamolo”. Così Michele Bartalini, Presidente Assoviaggi Siena ha introdotto ieri a Rimini la presentazione di HH4+1, il set di proposte per visitare il territorio che ha la più alta densità di siti Unesco, valorizzate dall’interpretazione toscana della cucina e della convivialità. Lo ha fatto al TTG, la fiera di riferimento per il turismo nel Mediterraneo: l’area panel di Toscana promozione ha dato spazio a Mangia Viaggi, Chianti live. Letric travel e Verdidea group, i 4 tour operators di Siena e provincia che nei mesi scorsi, con un lavoro di gruppo, hanno creato le prime 6 proposte di soggiorno legate da questo comune denominatore. “Tra Siena, San Gimignano, Pienza e la Valdorcia abbiamo elementi originali per creare proposte uniche – ha osservato Nicoletta Innocenti (Verdidea group) – da rivolgere a pubblici che chiedono, arte, benessere ed esclusività. Il nostro è uno stimolo operativo in questa direzione”. Le sei proposte già predisposte variano per durata, itinerari e mezzi: “Il parallelo tra l’appeal del nostro territorio e quello dell’Italia è continuo – ha aggiunto Claudio Matteuzzi (Chianti live) – tra le nostre proposte c’è anche quella di muoversi tra un sito Unesco e l’altro in Vespa, brand italiano per eccellenza”.

E’ noto come la provincia di Siena ospiti quattro siti inseriti da oltre 20 anni nell’elenco del Patrimonio mondiale dell’umanità. Il primo ad esser riconosciuto fu nel 1990 il Centro storico di San Gimignano in virtù del grado di integrità e autenticità mantenuto nel corso dei secoli, simboleggiato dalle caratteristiche torri. Quello di Siena figura nella lista dal 1995, come testimonianza del genio creativo ed espressione delle alte capacità estetiche e artistiche dell’uomo. Un anno più tardi, nel 1996 fu la volta di Pienza, espressione-chiave nello sviluppo del concetto di ‘città ideale’ pianificata, prima applicazione del concetto di progettazione urbana umanista emersa nel Rinascimento. Infine dal 2004 la Val d’Orcia, esempio di riscrittura del paesaggio culturale in chiave rinascimentale, riflesso dell’interazione tra l’attività umana e il paesaggio naturale nel corso dei secoli. A completamento, il progetto Human Heritage include un “+1” ovvero la cucina italiana e la sua convivialità, riconosciuta Patrimonio Immateriale UNESCO dal 2025.

La presentazione di ieri è stata introdotta da Massimo Sollazzini, Responsabile Turismo di Confesercenti Siena che ha supportato l’iniziativa con la collaborazione di Toscana promozione. Human Heritage 4+1, il progetto sviluppato dalle 4 agenzie senesi è da oggi un nuovo strumento pratico per la valorizzazione dello straordinario patrimonio culturale e enogastronomico del territorio senese: “guardiamo ai visitatori italiani e internazionali, tramite la rete e i tour operators che vorranno far proprie le proposte elaborate – hanno evidenziato i promotori – ma anche a chiunque abbia a cuore la valorizzazione di Siena e provincia come destinazione turistica”. Primi interlocutori potenziali in quest’ottica sono i Comuni sede dei siti Unesco senesi, le Comunità di ambito turistico, con cui è già stato avviato un dialogo, oltre ai vari soggetti attivi nella promozione e commercializzazione turistica.