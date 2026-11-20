“Offriremo una panoramica strategica che intreccia i trend globali del turismo e l’impatto dell’intelligenza artificiale con un’analisi della domanda nella Provincia di Siena. Proporremo anche spunti pratici volti a rafforzare la visibilità online, intercettare i nuovi bisogni dei viaggiatori e valorizzare le specificità del territorio”. Così Cristiana Muscas, Market team manager Toscana di Booking.com anticipa i contenuti di Punto Turismo, in programma giovedì 26 novembre dalle ore 10.30 nella sede Confesercenti di Siena. A distanza di un anno Assohotel torna a proporre un importante momento di approfondimento e confronto per gli operatori ricettivi e non solo del nostro territorio.

I DATI DI BOOKING. Dopo l’ampio interesse suscitato nella prima edizione, i dati sui flussi intermediati direttamente nel 2026 da Booking e le previsioni per il 2027 saranno il piatto forte dell’iniziativa, esposti da Muscas e dall’Account manager Federico Cristallini: “”Torniamo ad offrire una rarissima occasione per proseguire un dialogo costruttivo con il principale fornitore di clientela intermediata – spiega Antonio Munafò, Presidente provinciale di Assohotel – avremo anche i primi dati autentici consuntivi e previsionali, con profilazione dei turisti e dei mercati, con i quali gli operatori turistici potranno orientare politiche commerciali e di marketing per l’immediato futuro”.

IL TEMA RISORSE UMANE. “Dopo l’intervento di Booking.com, la seconda parte della mattinata sarà dedicata ad un tema molto sentito tra le imprese ricettive e della ristorazione – prosegue Munafò – ovvero la difficoltà nel reperimento, motivazione e gestione del personale. Analizzeremo il fenomeno cercando di fornire soluzioni pratiche anche grazie alla partecipazione di OSM Partner”.

COME PARTECIPARE. La partecipazione all’evento per gli operatori del settore è libera, su prenotazione (entro il 25/11): dettagli su bit.ly/puntoturismo2026 e sul sito di Confesercenti Siena.