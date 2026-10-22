A Siena e Castelnuovo Berardenga visite a Villa Brandi e Villa di Geggiano

Torna il 24 ottobre l’appuntamento con “Ville Aperte“, l’iniziativa culturale organizzata dai Musei Nazionali di Siena in collaborazione con il Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga . Per l’occasione saranno aperte contemporaneamente Villa Brandi, appartenuta a Cesare Brandi, e la Villa di Geggiano, di Ranuccio Bianchi Bandinelli, due fra i più importanti intellettuali senesi del secolo scorso.

Durante la visita a Villa Brandi sono previsti intermezzi di lettura della corrispondenza fra i due studiosi.

Le due splendide dimore saranno visitabili con i seguenti orari:

Villa Brandi: con due turni di visita programmati alle ore 9.30 e alle ore 11.00. Villa di Geggiano: con appuntamenti previsti alle ore 9.30 e alle ore 11.30.

Le visite sono a numero chiuso ed è obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi entro le ore 17:00 di venerdì 23 ottobre.

Per tutto il mese di ottobre, inoltre, Villa Brandi amplia la propria offerta culturale con aperture straordinarie ogni sabato mattina, accompagnate da un ricco calendario di iniziative speciali consultabile sul sito web ufficiale dei Musei Nazionali.

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