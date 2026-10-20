Il Comune conferma l’adesione al progetto “10 Comuni”

Il Comune di Siena rafforza la propria strategia di promozione internazionale e valorizzazione del territorio attraverso l’adesione all’edizione 2027 del progetto “10 Comuni”, promosso dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza, Sophia Antipolis, Côte d’Azur. La Giunta comunale, nella riunione di questa mattina, martedì 20 ottobre e su proposta dell’assessore all’ambiente e transizione ecologica, Barbara Magi, ha approvato la partecipazione dell’amministrazione all’iniziativa, scegliendo il pacchetto denominato “Presenza istituzionale completa”, che consentirà alla città di consolidare la propria visibilità sul mercato francese e sviluppare nuove opportunità di collaborazione istituzionale, culturale e turistica.

Il progetto, giunto all’ottava edizione, punta a costruire una rete stabile di relazioni tra amministrazioni locali italiane e francesi, favorendo il confronto sulle politiche di gestione turistica, lo scambio di buone pratiche e la promozione delle eccellenze territoriali. L’obiettivo è superare la tradizionale attività di comunicazione delle destinazioni per sviluppare rapporti continuativi tra istituzioni, operatori economici e soggetti impegnati nella valorizzazione del patrimonio culturale e turistico.

L’adesione del Comune di Siena, che aveva già partecipato alle edizioni 2025 e 2026, prevede per il 2027 un investimento di 20mila euro e consentirà all’amministrazione di prendere parte a cinque appuntamenti istituzionali tra Italia e Francia, con incontri, attività di formazione e occasioni di confronto con amministratori, professionisti del turismo e rappresentanti delle realtà economiche e territoriali francesi. “L’adesione al progetto ’10 Comuni’ – dichiara l’assessore all’ambiente e alla transizione ecologica del Comune di Siena, Barbara Magi – rappresenta un’ulteriore opportunità per rafforzare la presenza internazionale della nostra città, valorizzando non soltanto il suo straordinario patrimonio storico, artistico e culturale, ma anche il percorso che stiamo portando avanti sui temi della sostenibilità ambientale e della qualità della vita. La vittoria dell’European Green Leaf Award 2027, prestigioso riconoscimento assegnato dalla Commissione europea, ha confermato il valore delle politiche e delle strategie messe in campo dall’amministrazione, proiettando Siena in una dimensione europea nella quale la tutela dell’ambiente, l’innovazione e la valorizzazione del territorio rappresentano elementi fondamentali per lo sviluppo delle città. Attraverso questa iniziativa vogliamo consolidare tale percorso, promuovendo un’immagine di Siena capace di coniugare la propria identità e le proprie tradizioni con una visione moderna e sostenibile del futuro. Il confronto con altre realtà europee e la costruzione di nuove relazioni istituzionali costituiscono strumenti preziosi anche per condividere esperienze e buone pratiche, nella consapevolezza che la sostenibilità rappresenti oggi un valore aggiunto anche per l’attrattività turistica e la competitività internazionale dei territori”.

Particolare attenzione sarà riservata alla promozione dell’immagine di Siena attraverso iniziative di comunicazione e visibilità rivolte al pubblico francese. Tra le attività previste figurano la presenza nella guida turistica ufficiale Visitez l’Italie, la partecipazione a una campagna promozionale sul tram di Nizza e la presenza a un salone dedicato alla promozione delle destinazioni italiane. Il progetto comprende inoltre un’attività di promozione integrativa, da individuare tra tre opzioni: una campagna a bordo dei treni Frecciarossa sulla tratta Parigi-Lione, una campagna pubblicitaria nella metropolitana di Parigi oppure un presidio informativo all’aeroporto di Nizza. L’iniziativa rappresenta anche un’opportunità per rafforzare il posizionamento di Siena come destinazione culturale di riferimento, promuovendo un modello di turismo sostenibile, attento alla qualità dell’esperienza, alla diversificazione dei flussi e alla destagionalizzazione delle presenze.

Attraverso il confronto con altre amministrazioni e realtà territoriali, il progetto consentirà inoltre di approfondire temi legati alla gestione dei flussi turistici, all’accessibilità, alla mobilità sostenibile e alle strategie di sviluppo delle destinazioni. L’adesione al progetto “10 Comuni” si inserisce così nel percorso intrapreso dall’amministrazione comunale per rafforzare la presenza di Siena sui mercati internazionali, valorizzando il patrimonio storico, artistico e culturale della città e favorendo nuove sinergie con interlocutori istituzionali e operatori turistici europei.