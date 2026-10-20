Siena aderisce al Green City Accord per la sostenibilità urbana

Il Comune di Siena aderisce al “Green City Accord“, l’iniziativa promossa dalla Commissione europea per migliorare la qualità dell’ambiente urbano e favorire lo sviluppo sostenibile delle città. La Giunta comunale, nella seduta di martedì 13 ottobre e su proposta dell’assessore all’ambiente e alla trasizione ecologica del Comune di Siena, Barbaba Magi, ha approvato la sottoscrizione dell’accordo, confermando l’impegno dell’amministrazione nella tutela dell’ambiente, nella valorizzazione del patrimonio naturale e nel miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Il “Green City Accord” è un’iniziativa della Commissione europea che riunisce sindaci e amministrazioni locali dell’Unione europea attorno a una visione comune: rendere le città più pulite, sane, sostenibili e resilienti entro il 2030. L’accordo, lanciato nel 2020, si inserisce nel quadro delle politiche ambientali europee e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo e dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

L’adesione del Comune di Siena si traduce nell’impegno a perseguire cinque obiettivi prioritari: il miglioramento della qualità dell’aria, la tutela e l’uso efficiente delle risorse idriche, la conservazione e la valorizzazione della biodiversità urbana, la promozione dell’economia circolare e la riduzione dell’inquinamento acustico. “Ambiti di intervento – spiega Magi – che rappresentano altrettante sfide per lo sviluppo sostenibile del territorio e che saranno accompagnati da attività di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti”. In particolare, l’accordo prevede che le amministrazioni aderenti definiscano obiettivi concreti e misurabili, individuando specifiche azioni per ridurre l’inquinamento atmosferico, migliorare la gestione delle risorse idriche, incrementare e qualificare gli spazi verdi, favorire la riduzione dei rifiuti e il riciclo dei materiali e contenere l’impatto del rumore sull’ambiente urbano. L’iniziativa promuove inoltre la collaborazione tra istituzioni, cittadini, associazioni e realtà del territorio, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza sui temi ambientali e incoraggiare comportamenti responsabili e sostenibili.

“Con l’adesione al ‘Green City Accord’, – spiega ancora Magi – Siena entra a far parte di una rete europea di città impegnate nella condivisione di esperienze, buone pratiche e strumenti per affrontare le principali sfide ambientali. Un’opportunità che consentirà all’amministrazione comunale di rafforzare il confronto con altre realtà europee e di sviluppare politiche orientate alla sostenibilità e alla qualità dell’ambiente urbano”.