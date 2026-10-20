Wine & Siena 2027, confermato il sostegno del Comune

Torna dal 29 gennaio al 1 febbraio 2027, negli spazi del complesso museale Santa Maria della Scala, “Wine & Siena – I Capolavori del Gusto”, la manifestazione dedicata alle eccellenze vitivinicole e gastronomiche del territorio. La Giunta comunale di Siena ha approvato, nella seduta di oggi, martedì 20 ottobre e su proposta dell’assessore al turismo, Vanna Giunti,, la compartecipazione dell’amministrazione all’organizzazione della dodicesima edizione dell’evento, promosso dall’associazione Confcommercio Siena, confermando il proprio sostegno a un appuntamento ormai consolidato nel calendario delle iniziative cittadine. La manifestazione, che negli anni ha saputo affermarsi come un’importante occasione di promozione delle produzioni di qualità, tornerà a coniugare le eccellenze del settore vitivinicolo con il patrimonio storico, artistico e culturale della città. Una formula che punta a valorizzare le produzioni senesi e toscane, coinvolgendo le principali aziende del territorio e contribuendo, al tempo stesso, a rafforzare l’attrattività turistica di Siena anche nei periodi di minore affluenza.

Con il provvedimento approvato, la Giunta ha disposto la concessione del patrocinio del Comune di Siena e l’utilizzo gratuito di alcuni spazi del Santa Maria della Scala, in accordo con la Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala, che ha espresso parere favorevole alla collaborazione. In particolare, la manifestazione potrà utilizzare gli ambienti del quarto e del settimo livello del complesso museale, con la Sala del Pellegrinaio destinata esclusivamente a spazio per i media e la Cappella del Manto riservata alle attività espositive. È inoltre prevista la possibilità di ampliare gli spazi disponibili attraverso la rimozione temporanea di una parte del bookshop, con costi a carico degli organizzatori, e di individuare un locale per lo stoccaggio dei vini e dei materiali necessari all’allestimento. L’amministrazione comunale garantirà inoltre la collaborazione dei propri servizi per gli aspetti logistici e organizzativi, attraverso le procedure previste per l’accesso dei mezzi alla zona a traffico limitato durante le operazioni di allestimento, disallestimento e approvvigionamento, l’eventuale individuazione di spazi per la sosta dei veicoli degli espositori e l’organizzazione del servizio straordinario di raccolta differenziata dei rifiuti.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio cittadino e di promozione delle eccellenze produttive locali, con l’obiettivo di favorire nuove opportunità di sviluppo per il tessuto economico e imprenditoriale e sostenere la destagionalizzazione dei flussi turistici. La scelta del Santa Maria della Scala come sede della manifestazione conferma inoltre la volontà di mettere in relazione il patrimonio culturale della città con eventi capaci di attrarre pubblici diversificati. L’effettivo svolgimento della manifestazione sarà subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dalla Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala e all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni e degli eventuali pareri degli enti competenti.