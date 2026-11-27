L’olio extravergine di oliva italiano può continuare a vivere della propria reputazione o deve ripensare il modo in cui produce, si racconta e si presenta sui mercati? È attorno a questo interrogativo che si è sviluppata la terza edizione di EVO in Siena, la manifestazione promossa dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena che lunedì 23 novembre ha riunito al Santa Maria della Scala imprenditori agricoli, ricercatori, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni, professionisti della ristorazione e studenti.

Una giornata di confronto partecipato, sei panel di approfondimento, masterclass e degustazioni per affrontare, senza retorica e con un approccio propositivo, le questioni che attraversano il settore oleario italiano.

La frammentazione produttiva, gli elevati costi di produzione, la difficoltà di aggregazione, il ritardo negli investimenti e l’abbandono degli oliveti marginali rappresentano criticità conosciute. A Siena il confronto si è spostato sulle possibili risposte, nella consapevolezza che una buona annata produttiva non sia sufficiente a risolvere problemi strutturali.

«Ci vuole visione, ci vuole un progetto», ha sottolineato Simone Lorenzo Signorini, presidente dell’Unione Provinciale Agricoltori di Siena, richiamando la necessità di valorizzare l’olio attraverso l’innovazione, l’organizzazione della filiera e una prospettiva che superi i confini nazionali. Non a caso, l’edizione 2026 ha ampliato il proprio sguardo all’intero bacino del Mediterraneo, patrimonio di culture e tradizioni olivicole, ma anche scenario di una competizione internazionale sempre più dinamica.

Dalla qualità al valore

Uno dei temi centrali della giornata è stato il divario tra la qualità raggiunta dalle produzioni italiane e la capacità di tradurla in valore riconosciuto dal mercato. Il confronto con il mondo del vino ha evidenziato quanto sia ancora necessario investire nella cultura dell’extravergine, nella conoscenza delle denominazioni e in una comunicazione capace di uscire dall’autoreferenzialità del settore.

Dagli interventi dei giornalisti Alberto Grimelli, Adua Villa, Marco Sciarrini e Giulia Salis è emersa l’esigenza di ripartire dal consumatore, dalle sue abitudini e dalle sue aspettative. Non soltanto raccontare come nasce un olio, ma spiegare perché sceglierlo, come utilizzarlo e quale valore aggiunge alla nostra alimentazione.

Un cambio di prospettiva che coinvolge direttamente anche la ristorazione, come ha evidenziato lo chef Gaetano Trovato, portando l’esperienza del ristorante Arnolfo e di una cucina in cui l’extravergine assume il ruolo di ingrediente, non di semplice condimento.

Sul fronte dei mercati, Alessandro Gammaldi, responsabile marketing di Cibus, ha richiamato l’attenzione sulle opportunità offerte dai nuovi canali commerciali, dai formati e dal packaging, mentre Paolo Mariani, direttore dell’OP Confoliva, ha ribadito la necessità di costruire rapporti più solidi tra produttori, frantoi, imbottigliatori e distribuzione.

La ricerca entra in azienda

Particolarmente significativo il contributo del mondo scientifico. Dalle metodologie sperimentali per determinare l’origine geografica dell’olio, illustrate dal professor Claudio Rossi dell’Università di Siena, alle prospettive della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale applicata alla filiera, richiamate da Angelo Riccaboni.

Il professor Luca Toschi ha posto l’accento sulla necessità di costruire un patto tra ricerca, imprese e comunità, mentre Filippo Verre, ricercatore dell’Università di Lund, ha introdotto il tema della pianificazione idrostrategica, invitando a considerare l’acqua una risorsa da governare attraverso una visione di lungo periodo.

La sostenibilità è stata affrontata anche attraverso l’esperienza del progetto europeo LIFE VitiCaSe, con le testimonianze di Castello d’Albola e Agricola San Felice sulle sperimentazioni agronomiche finalizzate ad aumentare lo stoccaggio del carbonio nei suoli.

Le esperienze imprenditoriali di Paolo Nenci, Marco Lelli e Orlando Pazzagli hanno infine offerto differenti prospettive di innovazione, dalla costruzione dell’identità aziendale attraverso la comunicazione alla sperimentazione di nuovi modelli di olivicoltura.

Il futuro comincia dalla conoscenza

Accanto al confronto professionale, EVO in Siena ha dedicato particolare attenzione alla formazione, coinvolgendo anche i bambini della scuola primaria in un percorso di educazione sensoriale. Le masterclass hanno accompagnato i partecipanti alla scoperta della biodiversità olivicola, delle produzioni italiane, dei grandi oli del Mediterraneo e delle denominazioni toscane, offrendo strumenti per una scelta più consapevole.

La manifestazione, realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Siena e il patrocinio della Camera di Commercio Arezzo-Siena, ha visto la partecipazione della sindaca Nicoletta Fabio, che ha richiamato il valore dell’olio come elemento di identità, cultura e sviluppo economico del territorio.

«Le cose che non vanno le sappiamo bene, quello che conta è portare un contributo positivo», ha dichiarato Gianluca Cavicchioli, direttore dell’Unione Provinciale Agricoltori di Siena, sottolineando il valore dell’incontro tra università, aziende, istituti di ricerca e studenti.

Un confronto dal quale nascono già nuove idee per l’edizione 2027. Perché il futuro dell’olivicoltura italiana non passa soltanto dalla capacità di custodire un patrimonio millenario, ma soprattutto dal coraggio di rimetterlo in discussione, innovarlo e renderlo economicamente sostenibile per chi lo produce.