La crescita delle imprese italiane passa dalla capacità di attrarre nuovi talenti, valorizzare le competenze e avvicinare le giovani generazioni al mondo produttivo. È questo il messaggio della 17ª edizione del PMI Day, la Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese promossa da Piccola Industria Confindustria, che ha visto il coinvolgimento a livello italiano di più di 1400 imprese che hanno aperto le porte, per visite aziendali e incontri, a più di 900 scuole medie e superiori e oltre 52.000 studenti in tutta Italia.

Confindustria Toscana Sud ha contribuito al successo della giornata, il 25 novembre, con circa 30 aziende ospitanti e 10 istituti scolastici per oltre 900 allievi.

Al centro dell’edizione 2026 è proprio il tema “Crescere”, un percorso che accomuna imprese e giovani e una sfida che riguarda il futuro del sistema produttivo italiano. Da un lato, con la necessità per le PMI di rafforzarsi, innovare e competere sui mercati internazionali; dall’altro con la possibilità di far conoscere agli studenti i processi produttivi, le nuove tecnologie e le professionalità richieste dalle imprese, aiutandoli a dare forma al proprio futuro.

Dal 2010, anno della prima edizione, il PMI Day ha coinvolto complessivamente oltre 650mila partecipanti, consolidandosi come una delle principali iniziative dedicate al dialogo tra scuola e mondo produttivo.

L’iniziativa coinvolge le Associazioni territoriali del Sistema Confindustria – con l’adesione di Federchimica, Confindustria Moda, Confindustria Accessori Moda e Assosistema – si sviluppa attraverso la programmazione di visite aziendali che si svolgono in più date e in tutta Italia, per un’esperienza che va ben oltre la singola giornata che ha mantenuto anche una dimensione internazionale grazie alle attività realizzate in Brasile, USA, Albania, Bulgaria e Serbia grazie alle rappresentanze internazionali aderenti a Confindustria.

Esprime soddisfazione il Presidente della Piccola Industria di Confindustria Toscana Sud Massimo Donnini della società Auxen Healthcare Srl: “Anche quest’anno il PMI DAY ha rappresentato un’occasione fertile per mettere in contatto diretto studenti e modello delle imprese per farne conoscere il funzionano oltre che le opportunità di lavoro e di crescita professionale e personale per i giovani. Sempre di più dobbiamo rinsaldare questa conoscenza, i giovani in Italia sono pochi, sono preziosi per il futuro delle nostre imprese, dobbiamo tenere questo dialogo aperto e proficuo”.

Hanno aperto le porte delle loro aziende tante imprese di Confindustria Toscana Sud:

Ad Limen Srl, Ade Srl, Alessandro Corina Interior Designer, ArSiliciii Srl, Big Blu Group Srl, Carini Srl, Diesse Diagnostica Senese S.p.A., Electroelsa Srl, Elettromar S.p.A., Elmu Srl, Erre Energia Srl, EsseTi servizi Telematici Srl, Faerch Italy Srl, Gelli Plast Srl, GiottiLine Company S.p.A., La Coccinella Srl, La Marina Srl, MB Elettronica Srl, Menci & C. S.p.A., Noxerior Srl, Pastificio Fabianelli S.p.A., Prometeo Srl, RCR Cristalleria Italiana S.p.A., RRD Roberto Ricci Designs S.p.A., Segis Srl, Siderurgica Fiorentina S.p.A., SVI S.p.A., Tecnoseal Foundry Srl, Tenute Piccini S.p.A., Trigano S.p.A., Unibloc Srl, VisMederi Srl, 2Zero Projects Srl.

Le visite proseguiranno nei prossimi giorni, dando continuità a un’iniziativa che punta a rafforzare il legame tra scuola e impresa e ad avvicinare le nuove generazioni al mondo del lavoro.