Fondazione SAIHUB: Giovani e intelligenza artificiale

Giovani, nuove competenze e intelligenza artificiale saranno al centro della prima edizione del SAIHUB Meeting, in programma mercoledì 18 novembre (ore 9-17), al Santa Chiara Lab di Siena. Una giornata di confronto, cadenzata dai tre momenti SAIHUB School, SAIHUB Fellows e SAIHUB Next, e dedicata al rapporto tra formazione, ricerca, lavoro e impresa, con l’obiettivo di rafforzare l’ecosistema senese dell’innovazione e creare nuove opportunità per le giovani generazioni.

Ad aprire i lavori saranno, tra gli altri, il presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena Riccardo Coppini, l’assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Siena Micaela Papi, il professor Marco Maggini, delegato all’innovazione e digitalizzazione dell’Università di Siena, la dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Siena, Deboraha Alessandrini e il presidente Fondazione SAIHUB ETS, Stefano Chiellini. A guidare il confronto nel corso della giornata saranno Federica Sali, giornalista, e Valter Fraccaro, presidente del Comitato Scientifico Fondazione SAIHUB.

La mattinata entrerà nel vivo con SAIHUB School, approfondimento dedicato all’orientamento e alle competenze del futuro: saranno presentati lo studio sulla rilevazione delle competenze AI negli studenti partecipanti alla Summer School ITS VITA – SAIHUB 2022–2026 e la prima edizione del Premio SAIHUB School, che valorizza il merito e le competenze tecniche degli studenti dell’IIS “Tito Sarrocchi” di Siena. Spazio anche all’Hackathon SAINET, con la premiazione della classe vincitrice del Liceo Scientifico “Galileo Galilei”.

A seguire, SAIHUB Fellows porterà l’attenzione sulla formazione avanzata e sull’accompagnamento al mondo del lavoro, mettendo a confronto le esperienze di Fondazione SAIHUB, Pluriversum, Ikigai, Confindustria Toscana Sud, SAINET e gli studenti che hanno partecipato alla fellowship.

Nel pomeriggio SAIHUB Next allargherà il confronto al rapporto tra intelligenza artificiale, ricerca, innovazione e impresa. Tra i contributi, quello di Benedetta Giovanola, UNESCO Chair Co-Holder “Ethics

of Artificial Intelligence and Practical Wisdom”, accanto a esperienze dedicate al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione della ricerca e della conoscenza.

A chiudere la giornata sarà il confronto tra il Comitato Imprese e i membri di Fondazione SAIHUB sulle esperienze maturate, sulle esigenze emergenti e sulle prospettive future, con l’obiettivo di costruire un’agenda condivisa per SAIHUB Next e per lo sviluppo dell’ecosistema senese dell’innovazione.