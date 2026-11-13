Gaiole in Chianti, in bilancio le risorse per campo sportivo e scuola “Bettino Ricasoli”

Con la variazione di bilancio approvata nel mese scorso il Comune di Gaiole in Chianti ha inserito in bilancio 359 mila euro ottenuti dal bando regionale 2026 per l’impiantistica sportiva, che consentiranno di trasformare l’attuale campo da tennis in un impianto regolamentare polivalente per il tennis e il basket, dove sarà possibile svolgere anche le gare ufficiali.

Le risorse permetteranno anche di realizzare un campo da calcetto con manto in erba sintetica al posto del campino in terra battuta, un impianto di illuminazione a LED e di un sistema di videosorveglianza, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità, la funzionalità e la sicurezza degli spazi. Sono stati inoltre inseriti in bilancio ulteriori 150 mila euro per la realizzazione del dehors, lo spazio dedicato alla ristorazione e alla socialità e 50 mila euro per realizzare la nuova recinzione del plesso scolastico “Bettino Ricasoli”.

I lavori, che partiranno a breve, consentiranno di completare il percorso di riqualificazione dello stadio comunale, sul quale il Comune ha già investito 1 milione e 200 mila euro per interventi di adeguamento statico e sismico che hanno interessato gli spogliatoi.

“Con questi interventi completeremo l’intervento – sottolinea il sindaco di Gaiole in Chianti Michele Pescini – con l’obiettivo di trasformare questo impianto in un centro sportivo moderno, aperto alla pratica di diverse discipline sportive. L’investimento complessivo che stiamo portando avanti dimostra quanto teniamo allo sport come strumento di crescita, aggregazione e benessere per i nostri cittadini, a partire dai più giovani.

“L’altro importante intervento – prosegue il sindaco Pescini – che riguarda la nuova recinzione del plesso scolastico Bettino Ricasoli è una promessa che avevamo fatto in campagna elettorale e che stiamo mantenendo. Ci teniamo a portare avanti questo impegno, poiché la recinzione è indispensabile per la fruizione in sicurezza degli spazi esterni della scuola durante le attività scolastiche ed in particolare per i rientri pomeridiani. Ci sono stati dei ritardi, ma ringrazio i genitori per la comprensione dimostrata rispetto alle difficoltà che abbiamo dovuto affrontare. La sicurezza dei bambini e la qualità degli spazi dedicati alla scuola sono una priorità per la nostra amministrazione e continueremo a lavorare per dare risposte concrete alla comunità”.