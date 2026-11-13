Monteroni d’Arbia, “Stop Amianto”: consegnati i primi sei kit

Un primo passo concreto per rendere più semplice e accessibile ai cittadini la corretta gestione dei piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. Sono stati consegnati, presso la Sala delle Macine del Mulino Fortificato di Monteroni d’Arbia, i primi sei kit previsti dal servizio “Stop Amianto”, attivato dal Comune di Monteroni d’Arbia in collaborazione con il gestore unico SEI Toscana.

Il progetto nasce con l’obiettivo di agevolare i cittadini nelle operazioni necessarie alla rimozione e allo smaltimento di modeste quantità di manufatti contenenti amianto, attraverso una procedura specifica e un servizio che consente di contenere i costi dell’intervento grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e SEI Toscana. Restano attualmente disponibili altri quattro kit, che potranno essere richiesti dai cittadini interessati ad aderire all’iniziativa contattando l’Ufficio Manutenzioni. Il servizio è rivolto esclusivamente alle utenze domestiche: possono beneficiarne i privati cittadini residenti o proprietari di immobili nel Comune di Monteroni d’Arbia, in regola con la propria posizione TARI. Ogni utente può usufruire del servizio una sola volta nell’anno solare.

L’iniziativa riguarda piccoli quantitativi di materiali in cemento-amianto o matrice resinoide in buono stato di manutenzione, come pannelli, lastre piane e ondulate, serbatoi, canne fumarie e altri manufatti. La rimozione dovrà avvenire nel rispetto della specifica procedura operativa approvata dal Comune e descritta nell’apposito disciplinare, che stabilisce le modalità da seguire per garantire la sicurezza dei cittadini e la corretta gestione dei rifiuti.

“Con la consegna dei primi sei kit prende concretamente avvio un nuovo servizio che abbiamo voluto mettere a disposizione della comunità – sottolinea il sindaco di Monteroni d’Arbia, Gabriele Berni –. È un’opportunità importante perché permette di affrontare il problema dei piccoli quantitativi di amianto presenti nelle proprietà private attraverso un percorso regolamentato, sicuro e con costi più contenuti, grazie alla collaborazione con SEI Toscana e al sostegno dell’Amministrazione comunale. La nostra intenzione è quella di rendere questo servizio continuativo anche nei prossimi anni, affinché possa rappresentare uno strumento concreto e sempre disponibile per chi ha necessità di intervenire. Ringraziamo SEI Toscana per la collaborazione e i primi sei cittadini che hanno scelto di cogliere questa opportunità. La tutela dell’ambiente e della salute passa anche dalla possibilità di mettere le persone nelle condizioni di agire correttamente. Vogliamo contrastare l’abbandono e lo smaltimento illecito di questi materiali, promuovendo comportamenti responsabili.”

“L’attivazione di questo servizio, in conformità a quanto previsto nelle linee guida della Regione Toscana, ha l’obiettivo di andare sempre più incontro alle esigenze dei cittadini, cercando di offrire un servizio efficace, efficiente e rispondente alle loro necessità – dice Alessandro Fabbrini, presidente di Sei Toscana –. In questo modo assicureremo una corretta gestione di questo particolare e pericoloso rifiuto, sostenibile economicamente e ambientalmente a vantaggio dei cittadini e del territorio”.

Con “Stop Amianto” il Comune di Monteroni d’Arbia aggiunge dunque un nuovo tassello alle proprie politiche ambientali, mettendo a disposizione uno strumento concreto per rispondere alle esigenze dei cittadini e favorire una gestione responsabile di un rifiuto particolarmente delicato, a beneficio dell’intera comunità e del territorio.