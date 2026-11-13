Diabete, Asl Toscana sud est: terapie su misura e diagnosi precoce

Agire precocemente sul diabete (Early Action on Diabetes) è il tema centrale della Giornata mondiale del Diabete 2026 che ha l’obiettivo di promuovere l’importanza del riconoscimento tempestivo della malattia, favorire la diagnosi precoce e intervenire con forza sui fattori di rischio.

La presa in carico della persona con diabete si fonda oggi su un modello integrato tra gli ospedali e il territorio, coordinato dalla Asl Toscana sud est attraverso le UOC Diabetologia aziendali: in quest’ottica la cosiddetta “Sanità a chilometro zero” vede la diabetologia uscire dalle mura ospedaliere per insediarsi stabilmente nelle nuove Case della Comunità Hub, dove il team multiprofessionale (diabetologi, infermieri specializzati, dietisti, podologi) collabora con gli Infermieri di famiglia e comunità e i medici di medicina generale (MMG) garantendo una gestione dei pazienti cronici vicina e accessibile.

Ma la vera svolta strategica è l’integrazione delle tecnologie della Telemedicina nei percorsi territoriali: grazie alla piattaforma informatica centralizzata della Regione Toscana, i pazienti stabilizzati possono effettuare televisite di controllo e monitoraggi a distanza, evitando spostamenti inutili specialmente per chi risiede nelle aree interne o più isolate del territorio.

«La più importante sfida del futuro si gioca prima che la malattia insorga, – spiega Loredana Rizzo, responsabile Area Dipartimentale Diabetologia Asl Toscana sud est. – L’esplosione dei casi di obesità e diabete di tipo 2 tra i giovani ci impone di cambiare rotta subito. Modificare lo stile di vita non è una rinuncia, ma il più potente investimento sulla nostra salute, capace di dimezzare il rischio di sviluppare la patologia. Per invertire questa tendenza, le strategie fondamentali su cui agire fin dall’età pediatrica stanno nel combattere la sedentarietà garantendo almeno 150 minuti a settimana di attività motoria moderata, come camminata veloce, nuoto o ciclismo, nel ridurre drasticamente il consumo di cibi ultra-processati, snack confezionati, fast food e bevande zuccherate, che sono i principali responsabili del sovrappeso giovanile, e nel non aspettare i sintomi di una “pandemia silenziosa”. Il controllo periodico della glicemia è raccomandato a partire dai 50 anni, ma va anticipato in presenza di familiarità, sovrappeso, obesità o stili di vita scorretti, indipendentemente dall’età».

Il diabete mostra un trend in costante crescita. All’interno della Asl Toscana sud est si contano circa 54.700 persone affette da diabete. In Italia i diagnosticati sono 4 milioni, ma si stima che oltre 1 milione di persone abbia il diabete senza saperlo. Le proiezioni indicano che entro il 2045 una persona su dieci in Europa svilupperà la patologia, con il tipo 2 che rappresenterà oltre il 90% dei casi globali. Tuttavia, lo scenario sta cambiando rapidamente ed emerge un nuovo allarme che punta il dito verso l’eccesso di peso corporeo e l’accumulo di grasso viscerale, che sono i principali motori dell’insulino-resistenza: l’obesità non è un problema estetico, ma una vera e propria malattia cronica che moltiplica il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. Un tempo considerata patologia esclusiva dell’età adulta o senile, il diabete di tipo 2 sta registrando un aumento preoccupante tra adolescenti e giovani adulti. Questo fenomeno è strettamente legato alla crescita dei tassi di obesità infantile, alla sedentarietà e a regimi alimentari sbilanciati. Nei giovani, inoltre, la malattia tende a presentarsi in forme biologicamente più aggressive, rendendo la prevenzione precoce una priorità assoluta.

«Nella nostra Azienda stiamo portando avanti uno sforzo straordinario per garantire una presa in carico che sia non solo d’eccellenza clinica, ma anche capillarmente vicina al cittadino, – prosegue la dottoressa Rizzo. – Oggi curare il diabete non significa più soltanto controllare i livelli di zucchero nel sangue, ma progettare una terapia su misura per ogni persona attraverso l’uso di molecole di nuova generazione (come gli innovativi agonisti recettoriali del GLP-1 e gli inibitori SGLT2) che offrono uno scudo protettivo vitale per il cuore e i reni. A questa rivoluzione farmacologica si affianca una svolta sul monitoraggio della glicemia: l’applicazione di sensori per il monitoraggio in continuo che, a seconda del piano terapeutico personalizzato, possono dialogare in tempo reale con i microinfusori di insulina oppure funzionare in modo autonomo inviando i dati direttamente sullo smartphone del paziente. Questa flessibilità tecnologica permette, sia a chi usa il microinfusore sia a chi segue la terapia insulinica iniettiva tradizionale, di controllare la malattia in modo attivo, eliminando i vecchi stick al dito, prevenendo le crisi glicemiche e garantendo sicurezza e qualità di vita».