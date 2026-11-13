Ex voto a San Gimignano: incontro con Marilena Caciorgna

A San Gimignano continuano gli approfondimenti dedicati alla mostra “L’Altra Galleria. Acquisizioni e opere svelate dei Musei Civici di San Gimignano” in compagnia di studiosi che hanno contribuito alla realizzazione del catalogo presentato nei giorni scorsi. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 14 novembre, alle ore 16, nel Complesso museale di Santa Chiara che sta ospitando l’esposizione fino al 28 febbraio 2027. L’incontro, intitolato “Per grazia ricevuta: gli ex voto a San Gimignano tra XVII e XVIII secolo”, vedrà la partecipazione di Marilena Caciorgna, docente di iconografia e tradizione classica all’Università degli Studi di Siena e responsabile dell’Ufficio Cultura di Opera Laboratori, che approfondirà le testimonianze della devozione popolare conservate nei Musei Civici di San Gimignano a partire dagli ex voto dedicati a Santa Fina, alcuni dei quali sono legati a episodi e vicende della storia sangimignanese. In occasione dell’appuntamento sarà possibile visitare la mostra con ingresso libero.

La mostra “L’Altra Galleria. Acquisizioni e opere svelate dei Musei Civici di San Gimignano” propone un percorso espositivo che riporta alla luce una parte meno conosciuta del patrimonio artistico della città con quasi 90 opere fra bronzi, maioliche, dipinti, disegni e grafiche comprese tra la seconda metà del Quattrocento e la fine del Novecento, perlopiù inedite e mai esposte, provenienti da recenti acquisizioni e donazioni e dai depositi dei Musei Civici.

Info. La mostra “L’altra Galleria. Acquisizioni e opere svelate dei Musei Civici di San Gimignano” è curata da Valerio Bartoloni e promossa dai Musei Civici di San Gimignano e da Opera Laboratori, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, la Fondazione Musei Senesi e la Rete del Contemporaneo in Toscana. L’esposizione conta anche sul patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena. L’esposizione è aperta, negli stessi orari dei Musei Civici di San Gimignano, tutti i giorni dalle ore 11 alle 17.30 (ultimo ingresso alle ore 17) e sarà chiusa il 25 dicembre. Maggiori informazioni sul sito www.sangimignanomusei.it.