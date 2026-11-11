Keita Miyazaki al Parco Sculture del Chianti: A Symbiotic Form

Materiali industriali che rinascono in forme organiche, quasi floreali. Tracce di una catastrofe che diventano materia per una nuova creazione. È intorno a questo incontro tra distruzione e rinascita che prende forma A Symbiotic Form, l’opera dell’artista giapponese Keita Miyazaki che arriva al Parco Sculture del Chianti dopo essere stata protagonista di importanti contesti internazionali, tra cui l’ultimo Programma pubblico di Art Basel Paris, lo scorso ottobre.

L’OPERA. Realizzata attraverso l’assemblaggio di componenti automobilistiche recuperate in seguito allo tsunami che colpì Fukushima nel 2011, A Symbiotic Form dà nuova vita a materiali appartenuti al mondo della produzione industriale. Le strutture metalliche, le ramificazioni e le composizioni dai richiami floreali costruiscono un insieme che sembra oscillare tra artificiale e naturale, tra solidità e fragilità. La ricerca di Miyazaki si ispira all’ikebana, l’antica arte giapponese della composizione floreale, fondata sull’equilibrio tra forme, linee e spazi, e al wabi-sabi, principio estetico che riconosce la bellezza nell’imperfezione e nella transitorietà delle cose. Nelle sue opere, ciò che resta della distruzione diventa così il punto di partenza per immaginare nuove possibilità di vita.

IL PERCORSO. Prima di arrivare in Toscana, A Symbiotic Form ha attraversato contesti storici, artistici e paesaggistici molto diversi tra loro. Nel suo percorso figurano i Giardini Imperiali di Tokyo, in Giappone, il Ninfeo del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, i giardini di Palazzo Tozzoni a Imola e l’isola della Giudecca, a Venezia, in concomitanza con la Biennale 2026 e in contemporanea con la mostra personale dell’artista, allestita al Museo d’Arte Orientale – Ca’ Pesaro. Lo scorso mese di ottobre, inoltre, è stata appunto protagonista di un intervento monumentale a Parigi, nell’ambito del Programma pubblico di Art Basel Paris, lungo Avenue Winston Churchill, tra il Grand Palais e il Petit Palais. Un itinerario che ha permesso all’opera di confrontarsi con architetture storiche e paesaggi differenti, rinnovando ogni volta il dialogo tra memoria, natura e intervento umano.

L’ARTISTA. Nato a Tokyo nel 1983, Keita Miyazaki vive e lavora tra Tokyo e Londra. Dopo aver studiato alla Tokyo University of the Arts, dove ha conseguito un dottorato in fusione artistica dei metalli, ha proseguito la propria formazione al Royal College of Art di Londra. La sua ricerca scultorea, influenzata profondamente dall’esperienza dello tsunami del 2011, mette in relazione motori automobilistici dismessi, metalli industriali, carta e feltro, dando vita a forme sospese tra dimensione industriale e mondo organico. Nel corso della sua carriera ha esposto in Giappone, nel Regno Unito e a livello internazionale, presentando i propri lavori, tra gli altri, al Victoria and Albert Museum, al Palais de Tokyo e al Jameel Arts Centre.

L’ARRIVO AL PARCO. «L’arrivo di un’opera come A Symbiotic Form, in prestito dalla Gallery Rosenfeld di Londra – racconta la direttrice del Parco Sculture del Chianti, Chiara Bozzi – rappresenta un’occasione importante per noi e per il nostro pubblico ed è stato reso possibile grazie alla collaborazione con Riccardo Freddo, curatore dell’opera di Miyazaki e già legato a Siena e al suo territorio ancora più dopo aver presentato, lo scorso agosto, il Palio dipinto da Teodora Axente. È grazie a relazioni come questa il Parco continua ad arricchire il proprio percorso, mantenendo uno sguardo variegato e internazionale e confermandosi luogo di incontro e confronto dove trovano spazio e voce artisti che provengono da tutti e cinque i continenti. È proprio questa pluralità di linguaggi e sensibilità a rendere il nostro percorso sempre vivo, capace di rinnovarsi e di offrire ai visitatori nuove occasioni di scoperta».

INFORMAZIONI PER LA VISITA. A Symbiotic Form di Keita Miyazaki è ospitata temporaneamente al Parco Sculture del Chianti, a Pievasciata: collocata nei pressi dell’ingresso, l’opera si inserisce nel percorso di visita del Parco, insieme alle trenta sculture permanenti immerse nel bosco.

Orari di apertura invernali – dal 9 novembre

Lunedì, mercoledì e venerdì: ore 10-14

Martedì e giovedì: chiuso

Sabato e domenica: ore 10-16

Aperture durante le festività natalizie (22 dicembre – 6 gennaio): ore 10-16.

Il Parco resterà chiuso il 25 e 26 dicembre.