“Il respiro dell’acqua”, alla Galleria Olmastroni

Sarà inaugurata domenica 15 novembre, alle ore 17, negli spazi della Galleria G.O. (Cesare Olmastroni) di Palazzo Patrizi, in via di Città 75, la mostra “Il respiro dell’acqua”, che presenta le opere di Gabriele Diversi, Mariapaola Diversi e Jaime Castro-Palomino Rubio, a cura di Valentina Anselmi. L’esposizione, promossa dal Comune di Siena attraverso il Servizio Musei e Collezioni Civiche, sarà visitabile fino al 15 gennaio 2027, con ingresso libero.

La mostra rappresenta il terzo e ultimo appuntamento del primo ciclo di “AccaDueO”, il bando promosso dalla Galleria G.O., diretta da Michela Eremita, per sostenere la ricerca e la produzione artistica di giovani under 35 attraverso una riflessione sul tema dell’acqua. Dopo i progetti “Pubblica”, a cura di Toast Project, e “Dolce Acqua” di Hetty Laycock e Federica Zanlucchi, il percorso si conclude con un’esposizione che porta a Siena uno sguardo originale sull’isola d’Elba e sul rapporto tra ambiente, identità e presenza umana. AccaDueO rientra in #CantiereComune, progetto vincitore del bando Toscanaincontemporanea2025 della Regione Toscana, nell’ambito di GiovaniSì.

“Il respiro dell’acqua” esplora il legame tra l’uomo e il mare, soffermandosi sulle trasformazioni che interessano il paesaggio e la vita quotidiana di un’isola durante le diverse stagioni. Al centro della ricerca artistica il contrasto tra la quiete dei mesi invernali e l’intensità della stagione turistica, osservato attraverso la spiaggia e l’ambiente sottomarino, luoghi nei quali emergono differenti ritmi, presenze e relazioni con il territorio. L’acqua diventa così elemento di riflessione sul tempo, sulla percezione e sull’equilibrio tra natura e attività umana.

Protagonisti dell’esposizione sono Gabriele Diversi, Mariapaola Diversi e Jaime Castro-Palomino Rubio, fondatori nel 2025 di The Elbaner, progetto artistico nato sull’isola d’Elba che intreccia illustrazione, identità e territorio. Attraverso una rete di collaborazioni artistiche, il progetto propone una narrazione dell’isola che supera la tradizionale immagine turistica, valorizzandone la quotidianità, le trasformazioni sociali e il patrimonio culturale. I tre artisti, provenienti da percorsi formativi ed espressivi differenti, sviluppano una ricerca che spazia dalla pittura alla scultura, dall’illustrazione alle pratiche artistiche contemporanee.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 15 novembre 2026 al 15 gennaio 2027, presso la Galleria Cesare Olmastroni di Palazzo Patrizi, in via di Città 75 a Siena. L’ingresso è libero.