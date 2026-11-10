White Meeting a Colle: incontro su nascita e genitorialità

“Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”. Sarà questo il filo conduttore della seconda edizione di White Meeting, in programma sabato 14 novembre alle ore 16.30 al Museo San Pietro di Colle di Val d’Elsa. L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto “Colle Città per l’Infanzia”, sarà dedicata al percorso nascita, al sostegno alla genitorialità e all’importanza di una rete territoriale capace di accompagnare le famiglie durante la gravidanza e dopo il parto. Un pomeriggio di confronto aperto alla cittadinanza che metterà in dialogo istituzioni, professionisti della sanità, esperti e associazioni, con l’obiettivo di promuovere una cultura dell’accoglienza e della responsabilità condivisa nella cura dei più piccoli.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti del sindaco Piero Pii e del presidente della Fondazione Formiche Francesco Minotti. Seguirà una tavola rotonda, moderata dalla giornalista Barbara Amoroso Donatti, con la partecipazione di Salvatore Grosso, Gabriele Centini, Chiara Voltolini, Chiara Nencioni, Elena Bellini, Valeria Renga e Andrea Parri, professionisti ed esperti impegnati nei settori della pediatria, dell’ostetricia, dell’assistenza alle famiglie e dell’educazione. A concludere il pomeriggio sarà la premiazione del concorso per il miglior lavoro scientifico dedicato all’allattamento, per valorizzare la ricerca e la diffusione di conoscenze utili al benessere delle madri e dei bambini. L’iniziativa si svolge con il sostegno degli sponsor Grafiche Valdelsa e Caromar, che contribuiscono alla realizzazione della seconda edizione di White Meeting.