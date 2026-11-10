Parcheggi a Montepulciano: stalli blu e gialli ridistribuiti

A circa un anno dalla riorganizzazione dei parcheggi del capoluogo introdotta nel giugno 2025, la Giunta comunale ha approvato una parziale modifica della disciplina. Una volta completati i lavori sulla segnaletica stradale previsti in questa settimana, salvo maltempo, entreranno in vigore le seguenti modifiche: i parcheggi presenti in Piazza Bracci Testasecca, oggi a disco orario di un’ora, diventano parcheggi gialli, gratuiti e riservati ai residenti di tutto il territorio comunale e ai lavoratori del centro storico (dalle 7:00 alle 19:30, accessibili a tutti nelle ore serali). Restano esclusi due stalli gratuiti dedicati alla ricarica dei veicoli elettrici.

Contestualmente, in Piazza Don Minzoni tutti gli stalli diventano blu a pagamento, con parcometro, ad eccezione di quelli riservati alla Guardia di Finanza. Infine, viene istituita la sosta a pagamento con parcometro in 16 stalli di via delle Lettere, a partire dal civico 16 fino all’intersezione con Piazzale Pietro Nenni, per favorire la rotazione dei veicoli.

«L’obiettivo è garantire maggiore rotazione, facilitare l’accesso alle attività commerciali e uniformare la segnaletica – specifica il Vicesindaco con delega alla viabilità Luciano Garosi – con questa modifica il numero degli stalli, sia blu sia gialli, resta sostanzialmente invariato, vengono semplicemente redistribuiti in modo più funzionale, razionale e, ci auguriamo, più intuitivo per residenti e ospiti. Le modifiche entreranno in funzione una volta completati i lavori sulla segnaletica stradale previsti, salvo maltempo, in questa settimana».

Lavori sulla segnaletica orizzontale dall’11 novembre. A partire da mercoledì 11 novembre, salvo maltempo, saranno eseguiti i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale nelle aree interessate dalle modifiche. Si invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle disposizioni contenute nell’ordinanza della Polizia Locale. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune.

La decisione della Giunta comunale tiene conto del monitoraggio condotto dalla Polizia Locale sull’effettivo utilizzo degli stalli, in particolare sui nuovi parcheggi gialli individuati a ridosso dell’area a ZTL riservati a residenti del territorio comunale e lavoratori del centro storico. Si ricorda che questi stalli sono utilizzabili dalle 7:00 alle 19:30 dai titolari di permesso, mentre restano liberamente accessibili nelle ore serali, per incentivare la fruizione del centro anche dopo il tramonto.