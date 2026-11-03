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martedì, 3 Novembre 2026
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MONTEPULCIANO

Lavori alla rete idrica di Montepulciano

I lavori di Nuove Acque mercoledì 4 novembre dalle 9.30 alle 16
1 Min Read
Impianto rete idrica Nuove Acque

Per eseguire il collegamento della nuova rete di distribuzione idrica di Nuove Acque lungo la S.P. 17 traversa di Montepulciano, ci potranno essere abbassamenti di pressione e brevi interruzioni dell’erogazione dell’acqua potabile nelle zone: Via di Torrita, via delle Caggiole, SP 17, Traversa di Montepulciano, via della Ciarliana, località Nottola.

Ripristinando il servizio, potranno verificarsi variazioni di pressione e fuoriuscite d’acqua torbida dovute al prosciugamento delle condotte.

L’azienda si scusa per i disagi che verranno creati all’utenza.



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