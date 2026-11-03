Il presidente di AdF Roberto Renai relatore a Ecomondo

Oggi 3 novembre il Coordinatore Acqua Confservizi Cispel Toscana e presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai interverrà in qualità di relatore nella giornata di apertura a Ecomondo – The green technology expo, in corso al Rimini Expo Center fino al 6 novembre, nell’ambito dell’evento “Patto Blu dei Due Mari: dalla governance costiera alla rete nazionale delle Città Marine”.

All’interno del tavolo “Confronto fra stakeholder nel Patto dei Due Mari – Water e Blue Economy, Ricerca e Sviluppo”, il panel C è dedicato al tema “Gestori idrici e Consorzi di Bonifica: dissalazione, difesa dall’intrusione salina e riuso in agricoltura” e sarà coordinato da Francesco Fatone (Università Politecnica delle Marche), Tania Tellini (Utilitalia) e Fabio Fatuzzo (Commissario Straordinario Unico per la Depurazione e il Riuso). Insieme a Nicola Perini, presidente di Confservizi Cispel Toscana, Renai interverrà aprendo la sessione dedicata alla costa tirrenica a partire dalla seguente domanda: “La costa toscana ha più gestori e un’unica autorità idrica: che cosa serve, a livello regionale, perché dissalazione, riuso e difesa delle falde costiere siano pianificati come un sistema unico e non impianto per impianto?”.

A seguire la parola passerà a Simone Millozzi, presidente di Acque spa, Gianfranco Simoncini, presidente del Consiglio di Sorveglianza di Asa Spa, Aldo Iacomelli, Retiambiente, e Francesco Filippi, Consorzio di Bonifica Toscana Costa.

Ecomondo – www.ecomondo.com/it – è il punto di incontro internazionale per chi lavora alla trasformazione della green and circular economy: imprese, istituzioni, ricerca, policy maker e stakeholder riuniti per confrontarsi sulle strategie, le tecnologie e le soluzioni che stanno ridisegnando la politica ambientale europea. Il tema di questa edizione è The Global Stage for the Circular Economy.