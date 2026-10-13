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martedì, 13 Ottobre 2026
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AMBIENTE ed ENERGIA

Estra Energie si aggiudica la gara Consip Gas Naturale

La società del Gruppo Estra fornirà gas naturale alle Pubbliche Amministrazioni in sette regioni italiane, tra cui Toscana, Umbria e Lazio
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Estra Energie, società del Gruppo Estra attiva nella vendita di gas naturale ed energia elettrica, si è aggiudicata la fornitura di gas naturale prevista dalla nuova Convenzione Consip per le Pubbliche Amministrazioni – ID 2958, nei territori di Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

L’aggiudicazione, per un valore complessivo di 302,6 milioni di euro, rafforza la presenza di Estra Energie nel mercato della Pubblica Amministrazione e consolida il ruolo della società come operatore di riferimento nella fornitura di gas naturale agli enti pubblici. La Convenzione sarà attiva a partire da ottobre 2026 e consentirà alle Amministrazioni di attivare forniture della durata di 12 o 24 mesi, secondo le modalità previste dalla gara.

“Essere al fianco delle Pubbliche Amministrazioni significa innanzitutto conoscere le loro esigenze e offrire un servizio capace di coniugare affidabilità, competenza e semplicità – dichiara Franco Scortecci, presidente di Estra Energie –. Con questa nuova aggiudicazione mettiamo a disposizione degli enti l’esperienza di una società che opera da anni nel mercato dell’energia e una struttura dedicata alla gestione delle forniture pubbliche, con l’obiettivo di accompagnare le Amministrazioni con attenzione e continuità”.

Estra Energie affiancherà le Amministrazioni nelle diverse fasi della fornitura, dall’adesione alla Convenzione fino all’attivazione e alla gestione del contratto, attraverso una struttura commerciale e tecnica dedicata.



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