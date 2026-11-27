Al Santa Maria della Scala si è aperta oggi la mostra “Santa Caterina da Siena. Estasi e ardore”. La preview riservata alla stampa, alle autorità e alle istituzioni, segna l’avvio dell’evento internazionale, che da domani, sabato 28 novembre 2026, sarà visitabile dal pubblico fino al 30 marzo 2027 negli spazi del Complesso museale senese.

Insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica, la mostra riunisce oltre sessanta opere tra dipinti, sculture, disegni, incisioni e libri antichi, proponendo un percorso dedicato alla costruzione dell’immagine di Santa Caterina da Siena tra la stagione successiva al Concilio di Trento e il pieno Seicento. Il progetto, curato dai docenti universitari Alessandro Angelini (Università di Siena), Gabriele Fattorini (Università di Firenze) e Michele Maccherini (Università dell’Aquila), approfondisce la definizione dell’iconografia cateriniana attraverso i grandi temi dell’estasi, delle stimmate, dell’Eucaristia, della visione mistica e della scrittura, restituendo insieme il ruolo che la santa continua ad avere nella memoria religiosa, artistica e civile di Siena.

La mostra prende avvio da una sezione introduttiva dedicata alla vita, alla devozione e ai luoghi di Caterina, per poi svilupparsi in sei nuclei che seguono l’evoluzione della sua immagine e il suo consolidarsi nella cultura figurativa della prima età moderna. L’allestimento, curato dagli architetti Margherita Palli e Alessandro Pedretti con Giacomo Guarneri (Studio C.B.B.B. srl), è stato concepito in stretta relazione con il lavoro dei curatori, con un’attenzione puntuale al ritmo del percorso, al rapporto tra opere e documenti e al dialogo con gli spazi del Santa Maria della Scala. Al centro emerge la figura di Francesco Vanni, protagonista decisivo nella codificazione dell’immagine post-tridentina della santa, affiancato da artisti come Alessandro Casolani, Rutilio Manetti, Francesco Rustici detto il Rustichino, Bernardino Mei e Raffaello Vanni.

Tra le opere esposte figurano il “Matrimonio mistico di Santa Caterina” e “Santa Caterina beve il sangue dal costato di Cristo”, proprio di Vanni, la “Santa Caterina riceve l’Eucarestia” di Alessandro Casolani, la “Santa Caterina da Siena che scrive” di Rutilio Manetti e quella di Bernardino Mei e il monumentale “Santa Caterina riceve le stimmate” di Raffaello Vanni, proveniente da Pisa. A queste si affiancano busti in terracotta, fogli preparatori, cicli incisi, cronache e libri che permettono di seguire il formarsi di una vera e propria grammatica visiva della santa.

Uno degli aspetti più significativi dell’esposizione è proprio la pluralità dei materiali raccolti. Dipinti e sculture dialogano con incisioni, volumi, documenti e testi agiografici, consentendo di osservare come l’immagine di Caterina si sia diffusa nel tempo attraverso linguaggi, funzioni e pubblici diversi. La mostra non propone soltanto una successione di capolavori, ma una ricostruzione della memoria visiva della santa e del modo in cui è stata riconosciuta, interpretata e trasmessa tra devozione, arte e cultura.

La sede del progetto ne rafforza il significato. Il Santa Maria della Scala è infatti uno dei luoghi più strettamente legati alla memoria di Caterina, che qui pregava e prestava assistenza ai malati. Nei livelli inferiori dell’antico ospedale si conserva ancora l’Oratorio di Santa Caterina della Notte, spazio profondamente connesso alla sua esperienza umana e spirituale. La mostra nasce anche da questo rapporto tra opere e luogo, tra storia figurativa e memoria concreta della città.

Durante il periodo espositivo sarà inoltre proposto un itinerario diffuso nei principali luoghi cateriniani di Siena, che consentirà di ampliare l’esperienza della visita oltre le sale della mostra. Il percorso comprenderà la Basilica di San Domenico, l’Oratorio di Santa Caterina in Fontebranda, l’Oratorio della Cucina, l’Oratorio del Crocifisso delle stimmate, la chiesa di San Raimondo al Refugio, l’Oratorio di Santa Caterina del Paradiso della Contrada del Drago e la Cappella Chigi nel Duomo di Siena, con le opere di Gian Lorenzo Bernini ed Ercole Ferrata. A consolidare questa dimensione diffusa contribuisce anche il lavoro di valorizzazione territoriale promosso dall’Associazione DMO Terre di Siena, che accompagna la mostra con esperienze e proposte dedicate, pensate per mettere in relazione il percorso espositivo, i luoghi cateriniani del centro storico e una conoscenza più ampia del territorio. La mostra si prolunga così oltre lo spazio urbano e contribuisce a trasformare la città e il comprensorio in un sistema culturale diffuso, dove immagini, devozione, luoghi e accoglienza continuano a dialogare. L’organizzazione si avvale inoltre della collaborazione di Dear Guests, visitor center ufficiale di Opera Laboratori e presidio dedicato all’accoglienza culturale nel cuore di Siena.

La preview odierna – di fronte a Simone Guerrini, Consigliere Direttore dell’Ufficio di Segreteria del Presidente Sergio Mattarella – si è aperta con i saluti istituzionali del Sindaco di Siena Nicoletta Fabio, del Presidente della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala Cristiano Leone e del Cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, per poi proseguire con gli interventi dei tre curatori, che hanno messo in evidenza il contesto storico e figurativo della mostra, la centralità di Francesco Vanni, il tema delle stimmate, il rapporto con la cultura tridentina e l’apertura del percorso al Seicento, fino al valore degli itinerari cittadini legati alla memoria di Caterina. Gli stessi curatori hanno poi guidato giornalisti e autorità lungo le sette sezioni dell’esposizione spiegando l’allestimento e il valore di ogni singola opera.

La mostra si avvale del catalogo “Santa Caterina da Siena. Estasi e ardore. Edizione Illustrata” edito da Sillabe per la Collana Sillabe Mostre. Il volume propone una prospettiva specifica nell’ambito degli studi su santa Caterina da Siena: indagare la trasformazione della sua immagine tra la fine del Cinquecento e il Seicento, quando la tradizione tardomedievale e rinascimentale fu profondamente rinnovata dalla cultura religiosa post-tridentina e dalle nuove esperienze della pittura italiana, in piena età barocca. Attraverso Caterina, il catalogo mette inoltre in luce il modo in cui Siena, dopo la perdita dell’indipendenza e l’ingresso nello Stato mediceo, tornò a interrogarsi sulla propria identità religiosa, culturale e artistica: i numerosi studi offrono pertanto un contributo importante per l’approfondimento di una fase artistica della città, quella successiva alla caduta della Repubblica, trascurata in passato. Il nucleo di opere prese in esame ed esposte negli spazi dell’antico ospedale di Santa Maria della Scala, comprende dipinti, sculture, disegni, stampe e libri, estendendo la riflessione anche a opere conservate negli oratori, nelle chiese e nei santuari cittadini, testimonianze spesso inamovibili di un culto che ha profondamente segnato la fisionomia di Siena.

La mostra “Santa Caterina da Siena. Estasi e ardore” è il risultato di un ampio lavoro scientifico, istituzionale e organizzativo che ha coinvolto, a diverso titolo, numerosi soggetti. Il progetto si è sviluppato a partire dal meticoloso impegno dei curatori Alessandro Angelini, Gabriele Fattorini e Michele Maccherini e del Comitato Scientifico, composto da Alessandro Angelini, Elisabetta Belli, Laura Bonelli, Marco Fagiani, Gabriele Fattorini, Mattia Giancarli, Axel Hémery, Michele Maccherini, Michele Occhioni e Milena Pagni. La realizzazione dell’evento ha inoltre potuto contare sulla disponibilità e sulla collaborazione dei Padri Domenicani della Basilica di San Domenico in Siena, luogo centrale nella memoria cateriniana e nel percorso diffuso cittadino.