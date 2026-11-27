Un nuovo strumento a disposizione della ricerca e della formazione universitaria per approfondire lo studio dei contaminanti ambientali. Estra ha contribuito all’acquisto di un Fluor-System, un sistema per l’analisi di campioni liquidi attraverso la fluorescenza, destinato al Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Siena.

La strumentazione consentirà al personale docente e di ricerca e alla comunità studentesca di effettuare misure sperimentali, confrontare campioni e approfondire le tecniche di analisi applicate allo studio della qualità ambientale. Tra i possibili ambiti di utilizzo figura lo studio preliminare dei PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche), conosciuti anche come “inquinanti eterni” per la loro elevata persistenza nell’ambiente. Il sistema potrà supportare attività esplorative e di screening preliminare, contribuendo allo sviluppo e alla valutazione di approcci analitici per lo studio di queste sostanze.

«Sostenere la ricerca scientifica significa investire nella conoscenza e nelle competenze necessarie per affrontare le sfide ambientali del nostro tempo. Con questo contributo vogliamo offrire un supporto concreto alle attività dell’Università di Siena, mettendo a disposizione delle nuove generazioni strumenti e opportunità per approfondire tematiche di crescente rilevanza, come quella dei contaminanti emergenti. La collaborazione tra impresa e università rappresenta per noi un valore strategico, perché permette di avvicinare il mondo della ricerca alle esigenze della società e di contribuire alla costruzione di un futuro più sostenibile» dichiara Alessandro Fabbrini, vicepresidente di Estra.

Grazie alle sue caratteristiche di portabilità e facilità di utilizzo, il Fluor-System potrà essere impiegato anche nelle attività didattiche e nelle esercitazioni sul campo. L’iniziativa si colloca nel quadro della collaborazione tra Estra e l’Università di Siena che, nel corso di quest’anno, ha trovato espressione anche nel sostegno alla Bright-Night, la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori.

«Siamo molto soddisfatti di poter disporre di questa nuova strumentazione, che rappresenta un significativo potenziamento delle dotazioni del nostro laboratorio e apre nuove prospettive per le attività sperimentali e di ricerca. Si tratta di uno strumento versatile e di facile utilizzo, che potrà essere integrato anche nelle attività didattiche, offrendo agli studenti l’opportunità di confrontarsi direttamente con tecniche e metodologie di analisi sperimentale» afferma Federico Rossi, professore associato di Chimica Fisica dell’Università di Siena.

«Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Estra per questo contributo e per aver dimostrato sensibilità nei confronti della ricerca scientifica e in particolare delle tematiche ambientali. La collaborazione tra università e imprese è fondamentale per sostenere lo sviluppo della ricerca e favorire il trasferimento tecnologico. Ci auguriamo che questa esperienza positiva possa rappresentare l’inizio di una collaborazione duratura, capace di generare nuove opportunità e iniziative condivise» sottolinea Simone Bastianoni, referente scientifico del progetto e coordinatore del Gruppo di Ecodinamica dell’Università di Siena.