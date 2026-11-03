Siena, evento finale del progetto SUMMA: l’IA per l’energia delle PMI

Mercoledì 11 novembre 2026 si terrà all’Università di Siena l’evento conclusivo del progetto SUMMA (SUstainable Microgrid Management with federated reinforcement learning).

I lavori, che si terranno in presenza alla sede universitaria San Niccolò (via Roma 56) e in diretta streaming, si apriranno alle ore 14.30 con i saluti della professoressa Chiara Mocenni, Delegata alla terza Missione; dei professori Francesco Marangoni e Valerio Vignoli, rispettivamente Direttori dei Dipartimenti di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive e di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche; interverranno rappresentanti del Fondo per la Repubblica Digitale.

L’iniziativa costituisce il momento di restituzione pubblica e trasparente di due anni di attività dedicati allo sviluppo di soluzioni tecnologiche a beneficio delle Piccole e Medie Imprese e delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Responsabile scientifico di SUMMA è il professor Antonio Rizzo, affiancato da un team di docenti e ricercatori dei due dipartimenti.

Selezionato nel 2024 dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale nell’ambito del bando “crescerAI”, sostenuto da Google.org, SUMMA vede l’Università di Siena nel ruolo di soggetto responsabile, affiancata dal fornitore tecnologico Sol Lucet Trading e dalle due CER partner: SienAEnergie ETS, a prevalenza civile e commerciale; e Leather CER, a trazione industriale conciaria.

Il progetto ha consentito di sviluppare e testare sul campo, presso un reticolo di circa 30 PMI del territorio, il kit di monitoraggio IoT per la raccolta di dati energetici e algoritmi di AI, finalizzati all’ottimizzazione dei sistemi di accumulo, alla manutenzione predittiva e alla gestione energetica delle CER.

La prima sessione presenterà l’innovazione tecnica: dal simulatore SmartCER alla piattaforma cloud, fino agli algoritmi di ottimizzazione. La seconda sessione darà voce diretta agli imprenditori delle PMI sperimentatrici e ai presidenti delle CER partner, illustrando l’impatto generato, le difficoltà incontrate e le prospettive future.

L’evento si chiuderà con la sessione di domande da pubblico e un aperitivo di networking.

Per seguire l’evento da remoto è possibile collegarsi all’indirizzo: http://meet.google.com/afg-akou-suh . Informazioni sul progetto sono pubblicate alle pagine web: https://summa.unisi.it/ e https://www.fondorepubblicadigitale.it/scheda_progetto/summa .