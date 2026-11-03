Siena, agli Orti Tolomei nasce un nuovo spazio sportivo all’aperto

Un nuovo spazio dedicato allo sport, all’attività motoria e alla socialità sarà realizzato nell’area esterna del complesso di Sant’Agostino, sul lato degli Orti Tolomei. È questo l’obiettivo dell’accordo tra il Comune di Siena e la Provincia di Siena, approvato con la proposta di delibera della Giunta comunale, oggi, martedì 3 novembre, che prevede la riqualificazione dell’area di proprietà comunale e la realizzazione di uno spazio sportivo all’aperto, con il coinvolgimento della Contrada della Tartuca.

L’intervento nasce dalla volontà condivisa delle due amministrazioni di valorizzare un’area attualmente da recuperare e metterla a disposizione, in primo luogo, degli studenti dell’istituto di istruzione superiore “Enea Silvio Piccolomini” per le attività motorie e sportive all’aperto.

“Con questo intervento restituiamo alla città uno spazio che potrà avere una funzione importante sia per la scuola sia per tutta la comunità – dichiara Michele Capitani, Vicesindaco e assessore all’urbanistica del Comune di Siena –. La collaborazione con la Provincia ci permette di recuperare e valorizzare un’area degli Orti Tolomei, trasformandola in un luogo dedicato allo sport, all’attività fisica e alla socialità. È un intervento concreto, che nasce dall’esigenza di offrire agli studenti spazi adeguati per svolgere attività sportive all’aperto, ma che guarda anche alla città e alla possibilità di mettere questa struttura a disposizione dei cittadini negli orari in cui non sarà utilizzata dalla scuola. La riqualificazione degli spazi pubblici passa anche dalla loro capacità di essere vissuti e utilizzati dalla comunità”.

Il progetto prevede la sistemazione e riqualificazione dell’area, la realizzazione della pavimentazione sportiva e di un mini campo da gioco destinato alla pratica del basket e della pallavolo, oltre alla predisposizione di una zona destinata al fitness e alla realizzazione delle opere edili e complementari necessarie alla piena funzionalità dello spazio.

Durante il periodo scolastico, nelle ore della mattina e nelle fasce orarie concordate, l’area sarà destinata alle attività sportive e motorie degli studenti dell’istituto “Enea Silvio Piccolomini”, in virtù della sua collocazione adiacente alla palestra esistente. Al di fuori degli orari riservati all’utilizzo scolastico e nel restante periodo dell’anno, lo spazio sarà invece aperto alla fruizione della collettività, secondo le modalità che saranno stabilite dal Comune di Siena. In particolare è previsto il coinvolgimento della Contrada della Tartuca nelle ore non scolastiche, visto che l’area si inserisce in uno spazio gestito direttamente dalla Contrada.

L’intervento avrà un costo complessivo stimato in oltre 110mila euro, comprese le spese tecniche.

La Provincia di Siena sosterrà una spesa stimata in 55mila euro, destinata in particolare alla realizzazione della pavimentazione sportiva, alla fornitura delle attrezzature per il basket e all’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione e la direzione dei lavori. Il Comune di Siena, in qualità di proprietario dell’area, sosterrà le spese relative ai lavori edili di propria competenza e all’allestimento dell’area fitness, per un importo stimato in 55mila euro. L’allestimento della zona fitness potrà essere realizzato anche in una fase successiva rispetto alle opere principali, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con le necessarie procedure amministrative.

La Provincia provvederà inoltre ad affidare a un professionista esterno la progettazione e la direzione dei lavori dell’intero intervento, mentre il Comune curerà gli adempimenti autorizzativi in qualità di proprietario dell’area e coordinerà le attività di propria competenza.

Una volta conclusi i lavori, la gestione e la manutenzione dell’area saranno a carico del Comune di Siena, che dovrà garantirne pulizia, sicurezza, funzionalità e decoro, oltre a assicurarne la fruibilità pubblica al di fuori delle fasce riservate alle attività scolastiche.

L’intervento rappresenta quindi un’azione di riqualificazione del patrimonio comunale con una duplice finalità: offrire agli studenti del “Piccolomini” uno spazio adeguato per lo svolgimento delle attività sportive all’aperto e, negli altri momenti, mettere a disposizione della cittadinanza una nuova area per lo sport e il benessere.