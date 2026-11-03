“Anna dei miracoli” al Teatro dei Rinnovati di Siena dal 6 all’8 novembre

La forza delle parole che non si possono pronunciare, la difficoltà di comprendere chi vive una condizione diversa dalla propria, il confine sottile tra amore, disperazione e incapacità di comunicare. Dopo il grande apprezzamento del pubblico per “Prima del temporale”, lo spettacolo con Umberto Orsini e Massimo Popolizio che ha conquistato gli spettatori del Teatro dei Rinnovati, culminando in una calorosa standing ovation, prosegue la stagione del Sipario Rosso dei Teatri di Siena, direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli. Da venerdì 6 a domenica 8 novembre, il Teatro dei Rinnovati ospita “Anna dei miracoli”, lo spettacolo di William Gibson, con l’adattamento e la regia di Emanuela Giordano, che porta sul palcoscenico una delle storie più straordinarie di emancipazione attraverso il linguaggio. Un nuovo appuntamento che affronta senza retorica e con grande intensità emotiva il tema della disabilità, delle barriere comunicative e del difficile percorso verso il riconoscimento dell’altro.

Ispirato alla storia vera di Helen Keller, lo spettacolo racconta la vicenda di una bambina che non vede, non sente e non parla, e di una famiglia incapace di trovare una strada per entrare in relazione con lei. La quotidianità si trasforma in un intreccio di sentimenti contrastanti: amore e rabbia, protezione e rifiuto, speranza e rassegnazione. In una società che fatica ad accettare ciò che considera diverso, il destino di Helen sembra già segnato dall’isolamento e dall’esclusione. A cambiare radicalmente la sua esistenza sarà l’arrivo di Anna Sullivan, un’insegnante determinata, segnata a sua volta da una storia personale di difficoltà, che intraprende con la bambina un percorso complesso e faticoso per offrirle la possibilità di comunicare con il mondo.

Una rappresentazione potente, che non risparmia allo spettatore i momenti più difficili di questa relazione. La tensione si esprime anche attraverso il corpo, con confronti fisici, gesti bruschi e situazioni di forte impatto emotivo che restituiscono la frustrazione, la resistenza e la fatica di due persone impegnate a trovare un terreno comune. La durezza di alcuni passaggi scenici diventa parte integrante di un racconto che non cerca facili sentimentalismi, ma mette il pubblico di fronte alla complessità dei rapporti umani, alla fragilità delle famiglie e alla necessità di andare oltre i pregiudizi.

Al centro della vicenda c’è soprattutto la scoperta del linguaggio come strumento di libertà. Attraverso la comunicazione tattile e l’apprendimento dei segni, Helen trova progressivamente la possibilità di dare un significato a ciò che la circonda, di esprimere se stessa e di costruire una relazione con gli altri. Un passaggio che trasforma una storia apparentemente individuale in una riflessione universale sul diritto di ogni persona a essere ascoltata, compresa e riconosciuta.

Un tema che trova una particolare risonanza proprio a Siena, città che vanta una lunga e significativa tradizione nell’educazione delle persone sorde grazie all’Istituto Tommaso Pendola, fondato nel 1828 dal sacerdote delle Scuole Pie da cui prende il nome. Nato con l’obiettivo di offrire istruzione e opportunità di crescita alle persone sorde, l’Istituto è diventato nel corso del tempo un punto di riferimento per l’educazione, la formazione e l’inclusione, contribuendo a una storia di attenzione verso le persone con disabilità che appartiene profondamente all’identità sociale e culturale senese. Un’eredità che rende il messaggio di “Anna dei miracoli” particolarmente vicino alla città, richiamando il valore dell’educazione e della comunicazione come strumenti fondamentali per superare l’emarginazione e costruire una società più consapevole e inclusiva.

In scena Mascia Musy, Anna Mallamaci, Eliana De Marinis e Tommaso Bernabeo, adattamento, regia e costumi di Emanuela Giordano, scene e luci di Angelo Linzalata, musiche di Carmine Iuvone e Tommaso Di Giulio. Lo spettacolo è una produzione Teatro e Società. “Anna dei miracoli” andrà in scena al Teatro dei Rinnovati venerdì 6 e sabato 7 novembre alle ore 21 e domenica 8 novembre alle ore 17.

Incontro con il pubblico. Sabato 7 novembre, alle ore 18.30, presso il foyer del Teatro dei Rinnovati, incontro con il pubblico insieme al cast di “Anna dei Miracoli” e alla dottoressa Nicoletta Marconi, psicologa e direttore settore adulti e servizi territoriali della Lega del Filo d’Oro di Osimo.

I Teatri di Siena ricordano, inoltre, che lo spettacolo “L’illusione coniugale”, inizialmente previsto per mercoledì 4 novembre nell’ambito del cartellone Sipario Blu, è in programma per martedì 10 novembre, alle ore 21, al Teatro dei Rozzi. La commedia di Éric Assous, con Rosita Celentano, Attilio Fontana e Stefano Artissunch, che firma anche la regia, andrà dunque in scena nella nuova data. Si invita il pubblico a fare riferimento al calendario aggiornato sempre disponibile sul sito ufficiale www.teatridisiena.it.

Info e biglietti. Per tutte le informazioni sugli spettacoli, i biglietti e la stagione teatrale è possibile consultare il sito dei Teatri di Siena (www.teatridisiena.it). Si ricorda che, per tutti gli spettacoli della stagione, i biglietti hanno un costo di 10 euro per gli studenti di ogni ordine e grado.