Siena Awards, un weekend tra le grandi mostre di fotografia

Nuovo fine settimana all’insegna della grande fotografia internazionale con il Siena Awards Photo Festival. Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre sarà possibile visitare le mostre della dodicesima edizione della manifestazione diffuse tra Siena, Sovicille e Castelnuovo Berardenga e aperte il venerdì, dalle ore 15 alle ore 19. il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle ore 10 alle ore 19.

Le esposizioni a Siena. All’Accademia dei Rozzi è protagonista Cinzia Canneri con ‘Women’s Bodies as Battlefields’, progetto vincitore del World Press Photo Award 2025, mentre al Museo di Storia Naturale Jasper Doest presenta ‘Meet Bob’, dedicata al rapporto fra uomo, natura e conservazione. Nell’Area Verde Camollia 85 è allestita la mostra ‘Chernobyl: Memory of a Disaster’ di Pierpaolo Mittica, a quarant’anni dal disastro nucleare dell’aprile 1986. Completano il percorso le mostre dedicate agli scatti premiati nei tre concorsi internazionali del Siena Awards: il Siena International Photo Awards all’ex Distilleria Lo Stellino, il Drone Photo Awards al Museo di Storia Naturale e il Creative Photo Awards al Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna”.

Le mostre vicino Siena. A Sovicille, il Centro Culturale La Tinaia ospita “Witness to Our Time – Testimone del nostro tempo” di James Nachtwey, grande retrospettiva che attraversa oltre quarant’anni di conflitti, crisi umanitarie, carestie e disastri ambientali. Nel centro storico è visitabile anche la mostra a cielo aperto “Fractures – Between Two Silences”, che mette in dialogo le architetture del borgo con immagini di paesaggi segnati dalla guerra. A Castelnuovo Berardenga, il Museo del Paesaggio accoglie “Parallel Universes” di Uğur Gallenkuş, con i suoi potenti collage che accostano immagini di guerra, povertà e migrazioni alla quotidianità dei Paesi più privilegiati.

Iniziative collaterali. Per tutta la durata del Siena Awards, le Logge del Papa ospitano nel grande arco centrale, con dimensioni di 10 metri per 5 metri, la fotografia ‘Embracing Humanity’ di Saher Alghorra, premiata al Siena International Photo Awards 2026 e vincitrice del Premio Pulitzer 2026 per la Breaking News Photography. In Piazza Matteotti, inoltre, è possibile vedere l’opera dell’artista senese Daniele Zacchini accanto ai pannelli dedicati alle mostre del Siena Awards Photo Festival. Fino al 29 novembre sono previsti anche incontri con fotografi e proiezioni cinematografiche al Cinema Pendola. Per conoscere tutti gli appuntamenti è possibile consultare il sito del Siena Awards Photo Festival, www.festival.sienawards.com, nella sezione dedicata al Calendario eventi.

Info e social. Le mostre del Siena Awards Photo Festival sono aperte fino al 29 novembre il venerdì, dalle ore 15 alle ore 19; il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle ore 10 alle ore 19. Il Festival è promosso dall’associazione culturale Art Photo Travel con la collaborazione dei Comuni di Siena, Sovicille e Castelnuovo Berardenga, il sostegno di Mark Getty e il patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Università̀ degli Studi di Siena, Camera di Commercio di Siena e Arezzo. Il festival vede fra i main partner Etruria Retail, Famila – Super A&O, Estra SpA e Gabetti Lab e fra i partner Iren SpA, Sienambiente, Safety&Privacy, Terrecablate e Rete IVO. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.sienawards.com e seguire il festival sui canali social: Facebook, sienawards; Instagram, @sienawards; Twitter, Siena Awards e YouTube Siena Awards.