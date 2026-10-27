Umberto Orsini e Massimo Popolizio ai Rinnovati con “Prima del temporale”

Dopo il grande successo del red carpet inaugurale e il tutto esaurito registrato per tutte e tre le rappresentazioni di “Belle e la Bestia – Il Musical“, prosegue la stagione 2026/2027 dei Teatri di Siena, sotto la direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli. Il cartellone Sipario Rosso torna protagonista al Teatro dei Rinnovati con un altro grande appuntamento: da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre andrà in scena “Prima del temporale”, spettacolo nato da un’idea di Umberto Orsini e Massimo Popolizio, con la regia dello stesso Popolizio e uno straordinario Umberto Orsini protagonista sul palcoscenico. Sabato 31 ottobre alle ore 18.30 l’incontro con il pubblico nel Foyer dei Rinnovati.

Sulla scia del grande entusiasmo che ha accompagnato l’apertura della nuova stagione, i Teatri di Siena si preparano, dunque, ad accogliere un altro appuntamento di grande prestigio. Il palcoscenico del Teatro dei Rinnovati ospiterà, infatti, uno spettacolo che intreccia memoria, emozioni e riflessioni sul tempo, confermando la ricchezza e la qualità di un cartellone capace di spaziare tra generi e linguaggi artistici differenti.

Lo spettacolo. “Prima del temporale”, produzione della Compagnia Umberto Orsini, nasce da un’idea di Umberto Orsini e Massimo Popolizio, che ne firma anche la regia, e conduce il pubblico in un viaggio suggestivo attraverso la memoria, il tempo e la vita di un attore. Protagonista è un anziano interprete che, nella mezz’ora che lo separa dall’ingresso in scena per recitare nel “Temporale” di August Strindberg, si ritrova a rivivere alcuni momenti della propria esistenza, immerso in una dimensione sospesa nella quale il tempo perde ogni riferimento cronologico, proprio come accade nei sogni. Nel camerino, mentre all’esterno il teatro comincia ad animarsi in attesa della rappresentazione, i suoni della realtà diventano il punto di partenza per un percorso intimo e imprevedibile attraverso i ricordi. Una voce, una risata, un rumore o un lungo silenzio riportano alla luce episodi apparentemente dimenticati, momenti di felicità e perdite lontane nel tempo, dando vita a un susseguirsi di emozioni nel quale passato e presente si intrecciano continuamente. Il protagonista si ritrova così ad aggirarsi tra i fantasmi della propria memoria, fino a instaurare con essi un dialogo immaginario che restituisce frammenti di un’intera esistenza.

Attraverso la regia di Massimo Popolizio prende forma un ritratto d’artista delicato e profondamente umano, lontano da qualsiasi intento celebrativo. L’obiettivo è avvicinarsi alla figura dell’attore con la sensibilità di chi cerca di svelarne i segreti più intimi, pur riconoscendo che una parte di essi è destinata a rimanere misteriosa. In una scenografia di forte impatto evocativo, dove suoni e immagini dialogano costantemente con il protagonista, il pubblico assiste a un lungo viaggio verso quel “Temporale” che rappresenta una meta ancora da raggiungere, continuamente rimandata, mentre la memoria prende il sopravvento sul presente. Un racconto che intreccia vita e palcoscenico, esperienza personale e dimensione artistica, affidato alla sensibilità interpretativa di uno dei grandi maestri del teatro italiano.

Accanto a Umberto Orsini, sul palcoscenico anche Flavio Francucci e Diamara Ferrero. Le scene sono firmate da Marco Rossi e Francesca Sgariboldi, i costumi da Gianluca Sbicca, i video da Lorenzo Letizia, le luci da Carlo Pediani e il suono da Alessandro Saviozzi. Assistente alla regia Mario Scandale.

Date e orari. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro dei Rinnovati venerdì 30 ottobre alle ore 21, sabato 31 ottobre alle ore 21 e domenica 1 novembre alle ore 17. Sabato 31 ottobre alle ore 18.30 il cast incontrerà il pubblico nel Foyer del teatro.

Info e biglietti. Per tutte le informazioni sugli spettacoli, i biglietti e la stagione teatrale è possibile consultare il sito dei Teatri di Siena (www.teatridisiena.it). Si ricorda che, per tutti gli spettacoli della stagione, i biglietti hanno un costo di 10 euro per gli studenti di ogni ordine e grado.