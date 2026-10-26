Certaldo, rinviato GocciOlio: premi internazionali per vini e oli locali

I prestigiosi riconoscimenti ottenuti, che richiedono la presenza degli associati di “Terra Di Valdelsa” alle premiazioni e gli intensi lavori in corso di raccolta, impongono orgogliosamente una riprogrammazione di GocciOlio, quale manifestazione dedicata all’olio di Certaldo che era in programma per il 1 novembre.

𝗟’𝗲𝗰𝗰𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗲𝗻𝗼𝗴𝗮𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 𝘀𝗶 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗳𝗼𝗿𝘇𝗮 𝗻𝗲𝗶 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝘀𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗴𝘂𝘀𝘁𝗼 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗹𝗶𝗲𝗿𝗮 𝗮𝗴𝗿𝗼𝘁𝘂𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮

Le derrate alimentari, realizzate dai produttori dell’Associazione Terra di Valdelsa, rispondenti al protocollo produttivo del 𝗗𝗜𝗩𝗜𝗡𝗕𝗢𝗖𝗖𝗔𝗖𝗖𝗜𝗢, stanno collezionando un riconoscimento dopo l’altro su scala nazionale e internazionale, accendendo i riflettori sulle produzioni di punta del comprensorio quali: l’olio extravergine d’oliva e il vino del territorio.

Tra le eccellenze premiate spicca l’olio di @Villa Humborg, insignito del prestigioso riconoscimento per la 𝗦𝗲𝗹𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗢𝗹𝗶𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗧𝗼𝘀𝗰𝗮𝗻𝗮 𝗜𝗚𝗣 , mentre è in arrivo un ulteriore e imminente traguardo con l’olio di “l’orto sotto casa”, che sarà insignito nella imminente prestigiosa cornice del 𝗠𝗲𝗿𝗮𝗻𝗼 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹. Sempre in ambito oleario è opportuno ricordare la prestigiosa medaglia d’oro riconosciuta al 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 “𝗢𝗹𝗶𝘃𝗲 𝗝𝗮𝗽𝗮𝗻” all’azienda Casa Pietraia sempre di Certaldo.

Non sono da meno le produzioni vitivinicole, dove i vini di ” Villa il Pozzo” e de ” Il Paluffo” hanno ottenuto importantissomi riconoscimenti internazionali, sul mercato belga con la vittoria della medaglia d’oro al CMB (𝗖𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗕𝗿𝘂𝘅𝗲𝗹𝗹𝗲𝘀) e su quello britannico, confermando la bontà del nuovo progetto di produzione di metodo classico da parte dell’azienda biologica il Paluffo che ha ricevuto un meraviglioso riconoscimento al 𝗚𝗹𝗮𝘀𝘀 𝗼𝗳 𝗕𝘂𝗯𝗯𝘆 𝟮𝟬𝟮𝟲.

Il momento di straordinaria visibilità ha generato un’intensa agenda di appuntamenti che a partire dai prossimi giorni, impegnerà le rappresentanze dell’associazione, invitate a partecipare a manifestazioni ed eventi enoturistici su scala nazionale.

Si tratta di occasioni imperdibili e di primario rilievo per promuovere ulteriormente l’intera filiera produttiva di Terra di Valdelsa e del progetto 𝗗𝗜𝗩𝗜𝗡𝗕𝗢𝗖𝗖𝗔𝗖𝗖𝗜𝗢.

il direttivo dell’associazione fa sapere che:

“Proprio in virtù di questi insspettati ed emergenti impegni di rappresentanza e promozione nazionale, ci vediamo orgogliosamente costretti a riprogrammare la nostra manifestazione locale dedicata all’olio.

La scelta, ponderata ma necessaria, dettata anche dal proseguimento delle raccolte delle olive e con uno slittamento di produzione olearia,

consente di concentrare le energie sulle priorità del momento, dando il giusto risalto ai traguardi raggiunti e consolidando i successi ottenuti e le importanti relazioni commerciali.

Occorre quindi continuare a valorizzare con dedizione il merito del lavoro svolto quotidianamente dai produttori sul territorio, soprattutto fuori dei confini locali.

Auspichiamo oggi più che mai, che anche tutto il contesto istituzionale sia orgoglioso dei risultati ottenuti e consapevole del patrimonio produttivo del territorio, si adoperi affinché tutto questo 𝘁𝗿𝗼𝘃𝗶 𝗹𝗲 𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀, 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮”