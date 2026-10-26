Il Comune ottiene un finanziamento per l’accessibilità di Palazzo Pubblico

Il Comune di Siena ha ottenuto un finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico dedicato al sostegno dei Comuni toscani per l’attuazione dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), promosso dalla Regione Toscana attraverso il Centro Regionale per l’accessibilità e l’Azienda Usl Toscana Centro. Le risorse consentiranno di realizzare un intervento atteso da tempo: la sostituzione dell’ascensore di Palazzo Pubblico con un impianto nuovo, adeguato alle esigenze di accessibilità e alle normative vigenti, e la realizzazione di una nuova fermata che permetterà di raggiungere direttamente una parte del Museo Civico attualmente accessibile soltanto attraverso le scale.

“L’accessibilità degli spazi pubblici – sottolinea l’assessore ai servizi sociali del Comune di Siena, Micaela Papi – è una condizione fondamentale per garantire pari opportunità, autonomia e piena partecipazione alla vita della comunità. Con questo intervento, per il quale si è proceduto in sinergia con il Garante per i diritti delle persone con disabilità del Comune di Siena, Monica Barbafiera, diamo finalmente attuazione a una previsione del Peba che riguarda un luogo simbolico per Siena, come Palazzo Pubblico, rendendo più accessibili sia gli uffici comunali sia il Museo Civico. Il finanziamento ottenuto rappresenta un risultato importante e ci permette di compiere un passo concreto per superare barriere che limitano ancora oggi la fruizione degli spazi istituzionali e culturali. L’obiettivo è costruire una città sempre più inclusiva, nella quale il diritto di accedere ai servizi pubblici, partecipare alla vita democratica e conoscere il patrimonio culturale sia garantito a tutte e a tutti”.

Il costo complessivo dell’opera è di circa 150mila euro, di cui 93mila euro coperti dal finanziamento ottenuto e la restante quota a carico dell’amministrazione comunale. L’intervento riguarda un edificio di grande valore storico e istituzionale, che ospita gli uffici comunali, il Museo Civico e la sala del Consiglio comunale. L’attuale ascensore, realizzato negli anni Sessanta e modificato successivamente per servire ulteriori piani, presenta infatti criticità legate alla vetustà dell’impianto, alle dimensioni e alle modalità di accesso. La sostituzione consentirà di migliorare la fruibilità dei diversi ambienti di Palazzo Pubblico, favorendo l’autonomia delle persone con disabilità e garantendo condizioni di accesso più adeguate a cittadini, dipendenti comunali e visitatori. Particolare rilievo assume anche l’accessibilità della sala del Consiglio comunale, situata al quarto piano dell’edificio, quale luogo di partecipazione alla vita democratica della città. Il progetto è già inserito nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche del Comune di Siena, all’interno delle schede tecniche dedicate agli spazi di Palazzo Pubblico e del Museo Civico. Grazie al finanziamento ottenuto sarà quindi possibile dare attuazione a una previsione del Peba che attendeva da tempo le risorse necessarie. La realizzazione dell’opera richiederà indicativamente un anno e mezzo, comprendendo le fasi di progettazione, le autorizzazioni necessarie, l’affidamento dei lavori e l’esecuzione dell’intervento. Considerata la natura storica dell’edificio, il progetto dovrà inoltre essere sottoposto all’approvazione della competente Soprintendenza. L’intervento rappresenta un passo concreto nel percorso intrapreso dall’amministrazione comunale per rendere gli spazi pubblici sempre più accessibili e inclusivi, superando le barriere fisiche e ampliando le possibilità di fruizione del patrimonio culturale e degli spazi istituzionali della città.