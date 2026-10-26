Montepulciano, al via i lavori per la nuova area camper

Sono iniziati in questi giorni i lavori per la realizzazione della nuova area camper attrezzata di Montepulciano, che sorgerà in Piazzale della Misericordia riqualificando lo spazio attuale e metterà a disposizione 44 piazzole di sosta attrezzate dedicate ai camperisti, dotate di servizi e accesso automatico controllato. Il cantiere è stato allestito dalla ditta aggiudicataria dell’appalto e l’intervento prevede una durata stimata di 120 giorni lavorativi naturali e consecutivi.

L’opera rappresenta uno degli investimenti più significativi degli ultimi anni nell’ambito dell’accoglienza turistica all’aria aperta e punta a dotare il capoluogo di una struttura moderna, funzionale e rispondente agli standard più aggiornati del settore. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a circa 540 mila euro, finanziati attraverso un mutuo comunale di 276 mila euro e un contributo di 264 mila euro ottenuto dal Ministero del Turismo.

«Con l’avvio dei lavori entra finalmente nella fase realizzativa un progetto strategico per l’accoglienza turistica di Montepulciano, frutto di un importante lavoro di progettazione, per il quale ringraziamo il team di professionisti locali che si sono messi in gioco con grande generosità e competenza, e della capacità di intercettare risorse ministeriali dedicate. La nuova area camper offrirà servizi adeguati alle esigenze dei visitatori e contribuirà a qualificare ulteriormente l’offerta turistica del nostro territorio privilegiando un turismo sostenibile», dichiarano il Sindaco Michele Angiolini e il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici Luciano Garosi.

La nuova area consentirà di riorganizzare gli spazi dedicati alla sosta dei camper nel capoluogo. Le 44 piazzole saranno distribuite su tre diversi livelli altimetrici, inserite in un contesto alberato, con superfici di almeno 40 metri quadrati provviste di pavimentazione in autobloccanti a maglia fitta. Il progetto comprende inoltre la realizzazione di un blocco servizi con bagni e locali tecnici, colonnine per l’allaccio elettrico, punti di approvvigionamento di acqua potabile, area per lo scarico dei reflui, illuminazione a led a basso consumo energetico e spazi verdi attrezzati con tavoli da picnic e giochi per bambini.

Parallelamente all’avanzamento del cantiere, l’Amministrazione Comunale sta seguendo anche le procedure necessarie per l’assegnazione della gestione della futura area camper, in modo da garantire un servizio qualificato e operativo appena conclusi i lavori.