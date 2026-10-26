Il Comune di Asciano aderisce a SOSTENIBILMENSE

Il Comune di Asciano partecipa alle giornate di formazione del programma SOSTENIBILMENSE, promosso dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, in partnership con ANCI Toscana, e condotto dal team di Foodinsider, con l’obiettivo di accompagnare le amministrazioni e le comunità scolastiche verso una ristorazione più sana, sostenibile e attenta al territorio.

L’iniziativa coinvolge amministratori pubblici, cuochi, genitori e insegnanti, riconoscendo nella collaborazione tra questi soggetti un elemento fondamentale per migliorare la qualità del servizio mensa.

Il Comune diAsciano è invitato a partecipare agli incontri formativi di 28 ottobre 2026, che si svolgeranno a Siena, presso la sede di Fondazione MPS e ASP via Toselli,8.

Il percorso prevede tre momenti di formazione e confronto, dedicati ai diversi protagonisti della ristorazione scolastica.

Ore 10:30 – Incontro con gli amministratori

La mattinata sarà dedicata al ruolo delle amministrazioni pubbliche nella promozione di una ristorazione scolastica sana e sostenibile, con particolare attenzione alla qualità dei menù, alla valorizzazione delle filiere agroalimentari locali e alle opportunità di collaborazione tra Comuni.

Ore 15,30 – Formazione con i cuochi

L’incontro sarà rivolto al personale di cucina, per approfondire il ruolo delle competenze gastronomiche nella preparazione di pasti sani, equilibrati e graditi ai bambini, valorizzando gli ingredienti, la stagionalità e la prevenzione degli sprechi.

Ore 18:00 – Incontro con genitori e commissioni mensa

L’appuntamento conclusivo sarà dedicato alle famiglie, agli insegnanti e ai rappresentanti delle commissioni mensa, per approfondire il valore educativo della ristorazione scolastica e l’importanza della partecipazione nella costruzione di un servizio di qualità.

La mensa scolastica come investimento per la comunità.

La partecipazione al programma SOSTENIBILMENSE rappresenta per il Comune di Asciano un’opportunità di formazione e confronto con altre amministrazioni del territorio, finalizzata a condividere conoscenze, esperienze e buone pratiche.

La mensa scolastica non è soltanto un servizio che garantisce il pranzo ai bambini, ma un luogo educativo nel quale si costruiscono abitudini alimentari, si promuove la conoscenza del cibo e si possono sostenere scelte più consapevoli e rispettose dell’ambiente.

Migliorare la qualità della ristorazione scolastica significa quindi investire nella salute dei bambini, nella formazione delle nuove generazioni e nella sostenibilità del territorio.

“Aderire al percorso Sostenibilmense significa investire nella qualità del servizio e riconoscere alla mensa scolastica un ruolo educativo fondamentale. Il momento del pasto è un’occasione quotidiana per promuovere il rispetto del cibo, la sostenibilità e abitudini alimentari consapevoli. Per raggiungere questi obiettivi è indispensabile la collaborazione tra Amministrazione, scuola, famiglie e personale di cucina: una comunità educante che lavora insieme per il benessere delle nostre bambine e dei nostri bambini» dichiara l’assessora Laura Di Banella.”

Il programma SOSTENIBILMENSE è il programma promosso dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, in partnership con ANCI Toscana, per accompagnare i Comuni e le comunità scolastiche verso una ristorazione più buona e sostenibile.

Le attività formative sono condotte dal team di Foodinsider e si svolgono in modalità ibrida, in presenza e online.