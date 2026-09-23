Ad Asciano torna la Festa Contadina e Sagra della Ribollita

Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre torna ad Asciano la Festa Contadina e Sagra della Ribollita. Tre giorni tra cucina toscana, mercato, antichi mestieri, camminate nelle Crete Senesi, attività per famiglie e musica.

Si parte venerdì 9 ottobre alle 20:30 con la Cena del Contadino alle Scuderie del Granduca, una serata dedicata alla cucina tradizionale toscana. La cena è su prenotazione e con posti limitati. Per informazioni e prenotazioni al 320 078 7722.

Durante il fine settimana sarà possibile fermarsi a tavola anche all’Osteria del Contadino, aperta sabato e domenica a pranzo e a cena, con piatti della cucina tradizionale e la ribollita. In Piazza della Basilica torna inoltre il Mercato del Contadino, con produttori e prodotti del territorio.

Il programma propone inoltre diverse occasioni per scoprire il territorio, con trekking e camminate nelle Crete Senesi, itinerari lungo la Via Lauretana, visite alla scoperta della storia e del patrimonio di Asciano e un’esperienza in tartufaia.

Nel centro storico tornano gli antichi mestieri, con una rievocazione dedicata alle attività della tradizione contadina. Per i più piccoli sono previsti laboratori creativi a cura dell’Associazione Culturale Fantulin, mentre la Compagnia La Scialenga porterà in scena La villa degli Olmi.

Il programma musicale comprende sabato sera Arena Millennium 90-00, con il Dido Live Show e, a seguire, Ciccio Minucci DJ, e domenica gli appuntamenti con la Società Filarmonica G. Verdi di Asciano, I Menestrulli di Pancole e The Shakers.

La Festa Contadina e Sagra della Ribollita è organizzata dalla Pro Loco Asciano, con il patrocinio del Comune di Asciano e la collaborazione di Visit Crete Senesi e del Museo Palazzo Corboli. L’iniziativa è realizzata con il supporto di A.R.C.A. Associazione Ricerche Culturali Asciano, Compagnia La Scialenga, Misericordia di Asciano e Società Filarmonica G. Verdi di Asciano.

L’evento è sostenuto dai partner ufficiali Banca Centro Credito Cooperativo Toscana Umbria, Advinser, TAV SOLAI, Terziani Srl e Rubinetterie Treemme.

L’ingresso alla manifestazione è libero. La prenotazione è necessaria esclusivamente per alcune attività. Il programma completo, con orari, modalità di partecipazione e informazioni sulle prenotazioni, è disponibile sul sito ufficiale www.prolocoasciano.it/festa-contadina e sui canali social: