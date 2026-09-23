Monteroni Sotto le Stelle, torna la festa delle associazioni

Una grande cena in piazza per ritrovarsi, stare insieme e celebrare una delle ricchezze più importanti della comunità di Monteroni d’Arbia: il suo mondo associativo. Sabato 26 settembre, in Piazza della Resistenza, torna “Monteroni Sotto le Stelle”, l’appuntamento promosso dal Comune di Monteroni d’Arbia insieme alle associazioni e alle realtà del territorio, che negli anni è diventato un momento particolarmente significativo di socialità, partecipazione e solidarietà.

L’iniziativa nasce infatti con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle associazioni come luoghi di incontro, partecipazione e costruzione della comunità, favorendo non soltanto il rapporto tra cittadini e associazionismo, ma anche la collaborazione e la conoscenza reciproca tra le numerose realtà che operano quotidianamente sul territorio.

Negli ultimi anni l’amministrazione comunale ha scelto di investire con convinzione proprio sul rafforzamento della dimensione comunitaria, riconoscendo alle associazioni un ruolo fondamentale nella promozione dello sport, della cultura, del volontariato, della solidarietà, della socialità e delle tradizioni locali. Oggi sono 35 le associazioni attive a Monteroni d’Arbia, una rete ampia e dinamica che rappresenta una risorsa preziosa per il territorio e che, attraverso la collaborazione con il Comune, contribuisce alla realizzazione di numerose iniziative rivolte a cittadini di tutte le età.

“Monteroni Sotto le Stelle è prima di tutto una festa della nostra comunità – afferma il sindaco Gabriele Berni – e delle tante persone che ogni giorno, attraverso il volontariato e l’impegno associativo, contribuiscono a rendere Monteroni un territorio vivo, partecipato e solidale. È una serata nella quale le associazioni sono protagoniste e nella quale vogliamo rafforzare ancora di più quel senso di appartenenza che rappresenta uno degli elementi più belli della nostra comunità. Ritrovarsi insieme in piazza, condividere una cena e vivere momenti di musica e convivialità significa anche creare nuove relazioni e consolidare quelle già esistenti”.

“La dimensione associativa è una delle grandi ricchezze di Monteroni d’Arbia – aggiunge l’assessora Giulia Timitilli – e questa iniziativa ne rappresenta perfettamente lo spirito. Monteroni Sotto le Stelle nasce dalla collaborazione concreta tra il Comune e le associazioni, che partecipano alla costruzione dell’evento mettendo a disposizione idee, energie e volontari. È proprio questa capacità di lavorare insieme, mettendo in rete competenze e disponibilità, che vogliamo continuare a rafforzare. La serata sarà quindi un’occasione per stare insieme, ma anche per conoscersi meglio, creare nuove collaborazioni e dare valore a tutto ciò che le nostre associazioni fanno durante l’anno”.

Il programma della serata prenderà il via dalle ore 18.30 con l’aperitivo, offerto dall’Associazione Masse, accompagnato dalla musica della Super Nova Band, mentre alle ore 20 inizierà la cena, offerta dalla Cooperativa Margherita+. Dalle 22.30 spazio alla musica con Ciccio Minucci DJ e Bar Gora, per proseguire la serata all’insegna della convivialità e del divertimento.

Anche quest’anno la cena avrà una forte componente solidale: il ricavato sarà destinato a sostenere iniziative e realtà del territorio. La destinazione delle risorse sarà scelta direttamente dai partecipanti alla cena, chiamati a esprimere la propria preferenza tra diverse proposte.

Per partecipare è possibile acquistare le tessere rivolgendosi alle associazioni. Il costo è di 20 euro per gli adulti, 12 euro per i bambini dai 6 agli 11 anni, mentre i bambini fino a 5 anni partecipano gratuitamente.