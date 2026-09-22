Pienza, tutti i vincitori de “La Corsa di Pio 2026”

Sport, cultura, musica e tradizioni hanno animato il fine settimana del 18, 19 e 20 settembre a Pienza, dove è andata in scena una nuova edizione de “La Corsa di Pio”, la manifestazione dedicata alla storia della città ideale e al suo legame con Papa Pio II. Tre giorni di appuntamenti che hanno coinvolto cittadini, visitatori, associazioni e partecipanti di tutte le età, riportando nel cuore del centro storico lo spirito di festa e condivisione che accompagnò, nel 1462, l’inaugurazione della città voluta da Enea Silvio Piccolomini.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Pienza con il patrocinio e il contributo del Comune di Pienza e dell’Associazione Storica delle Città Italiane, ha visto per l’edizione 2026 il coordinamento di un comitato appositamente costituito. Il programma ha proposto un ricco calendario di iniziative, tra cortei storici, esibizioni di musici e sbandieratori, arti antiche, gastronomia e spettacoli, fino alle competizioni sportive che hanno rappresentato il momento centrale della giornata conclusiva.

La giornata inaugurale di venerdì 18 settembre, a Palazzo Borgia – Museo Diocesano, ha offerto un interessante excursus sulla vita di Enea Silvio Piccolomini, grazie all’intervento di Sara Mammana, che ha accompagnato il pubblico alla scoperta della figura di Pio II e della sua storia. L’incontro è stato arricchito dalla presentazione del volume “I Quaderni di Pio II – La vita di Enea Silvio Piccolomini”, a cura della stessa Sara Mammana, e dalla visita, sempre molto apprezzata, al Piviale di Papa Pio II e ai suoi preziosi paramenti liturgici, custoditi nel Museo Diocesano.

La giornata clou è stata domenica 20 settembre: dopo il corteo storico e le esibizioni in Piazza Pio II, si è svolta la gara podistica di 9,1 chilometri, seguita dalle corse riservate ai ragazzi e ai più piccoli. Per la categoria maschile, a conquistare il primo posto è stato Samuele Pallari, secondo classificato Luca Benassi, mentre il terzo posto è andato a Tommaso Grigiotti.

Per la categoria femminile, il primo posto è andato a Marcella Municchi, sul secondo gradino del podio Ludovica Bartolucci, seguita da Ludovica Galli.

La manifestazione ha dedicato un’attenzione particolare anche ai più giovani, con le competizioni riservate a bambini e ragazzi, che hanno partecipato con entusiasmo alle corse in programma.

Per la categoria Piccoli, il primo posto maschile è stato conquistato da Khalil Kandoussi, mentre tra le femmine ha vinto Cloe Poggialini. Nella categoria Medi, invece, si sono imposti Leonardo Pallecchi per i maschi e Lena Mammana per le femmine.

Grande spazio anche alla tradizione e allo spettacolo con il Torneo Pio II, che sabato 19 settembre ha portato in Piazza Pio II i gruppi di musici e sbandieratori. I Musici e Sbandieratori di Pienza hanno conquistato i riconoscimenti nelle categorie Coppia e Assolo Musici, mentre il Gruppo Sbandieratori di Torrita di Siena si è aggiudicato la categoria Grande Squadra.

La riscoperta della storia di Pienza e della figura di Papa Pio II è passata anche attraverso il coinvolgimento delle scuole, con il quiz dedicato agli studenti e il concorso degli elaborati. A vincere il quiz sono stati Gaël Mammana per la categoria Elementari e Lena Mammana per la categoria Medie. Un doppio successo che ha visto protagonisti fratello e sorella. Per il concorso degli elaborati scolastici, i riconoscimenti sono stati assegnati a Nicole Da Silva Araujo per la categoria Disegni, Elia Petrilli per la categoria Testo scritto e Chiara Chechi per la categoria Cartolina.

La Corsa di Pio 2026 si conclude così con un bilancio all’insegna della partecipazione, della cultura e della valorizzazione delle tradizioni, confermando il ruolo della manifestazione come occasione di incontro tra la comunità e il patrimonio storico di Pienza. Un appuntamento che ha valorizzato l’impegno, la preparazione e la passione delle realtà coinvolte, protagoniste di una delle espressioni più rappresentative delle tradizioni storiche del territorio.

La riuscita della manifestazione è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione e alla partecipazione delle associazioni e delle realtà locali, che hanno contribuito ad arricchire il programma e a rendere La Corsa di Pio un momento di festa condiviso. Un ringraziamento va alla Corale di Pienza Benvenuto Franci, alla Filarmonica di Pienza, a Pienza Calcio, Amatori Pienza, Spazio Giovani Pienza, al Gruppo Musici e Sbandieratori Pienza e alla Pubblica Assistenza Pienza. Per la collaborazione legata al sagrato della Cattedrale, un riconoscimento alla Fabbriceria della Chiesa Cattedrale e alla Parrocchia dei Santi Vito e Modesto. Un contributo alla valorizzazione e alla fruizione degli spazi culturali è arrivato inoltre da Elicona Servizi Culturali e Opera Laboratori, realtà impegnate nella gestione e nei servizi culturali dei palazzi coinvolti.