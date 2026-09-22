Siena cerca 200 geometri: l’Università apre una nuova strada

Geometri cercasi. Dagli studi professionali alle imprese edili, fino alle amministrazioni pubbliche: il territorio senese può offrire nuovi spazi di inserimento ai tecnici qualificati. Il corso Tecnologie per l’Ambiente, le Costruzioni e il Territorio (TACT) dell’Università di Siena propone una laurea triennale professionalizzante per una professione che sta cambiando e che richiede preparazione, responsabilità e capacità di affrontare le sfide del futuro.

Il quadro nazionale. Secondo il sistema Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro, nella filiera costruzioni e infrastrutture il fabbisogno 2025-2029 è stimato fra 226mila e 271mila nuovi tecnici. Tra i profili più vicini agli sbocchi della professione, per i tecnici della gestione di cantieri edili nel 2025 sono state programmate 27.430 entrate, con una difficoltà di reperimento del 74%; tra le assunzioni dipendenti, il 60% è previsto a tempo indeterminato. Nello stesso tempo cresce l’interesse per la formazione: nell’anno accademico 2025/2026 gli immatricolati alle lauree professionalizzanti della classe L-P01 hanno raggiunto quota 593, +23,5% sull’anno precedente. Anche sul fronte economico arrivano segnali significativi: il Bilancio 2025 di Cassa Geometri indica un reddito professionale medio di circa 40.400 euro.

In questo scenario si inserisce il corso TACT (Università di Siena): È una laurea professionalizzante (Classe L-P01) della durata di tre anni (180 crediti), con un numero chiuso di 25 posti e una forte componente pratica (almeno 48 crediti di laboratorio e 48 di tirocinio). Il corso dà accesso diretto all’abilitazione per la professione di geometra laureato, si tiene presso il Centro di Geotecnologie a San Giovanni Valdarno via Vetri Vecchi, non ha obbligo di frequenza e unisce competenze tradizionali a quelle innovative come il BIM e l’efficienza energetica. Sono disponibili ancora due ‘finestre’ per la domanda di iscrizione: fino alle ore 11 del 29 settembre e, in caso di ulteriore in base alla disponibilità di posti, dalle ore 11 del 15 ottobre alle ore 11 del 20 ottobre 2026.

“Quella del geometra è una professione impegnativa, che richiede studio, aggiornamento continuo, capacità tecnica e responsabilità – afferma Massimiliano Pettorali, presidente del Collegio provinciale di Siena – ma proprio per questo oggi è molto richiesta. Il percorso universitario è una strada in più, accanto a quella tradizionale, per acquisire competenze sempre più necessarie: dalla gestione del cantiere al BIM, dall’efficienza energetica alla tutela del territorio. Per un giovane significa poter scegliere tra libera professione, imprese, studi tecnici e pubblica amministrazione, con concrete possibilità di crescita professionale ed economica”.

Info utili. La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è fissata al 20 ottobre 2026, secondo quanto previsto dal bando per l’anno accademico 2026/2027. Per informazioni dettagliate su requisiti, modalità di iscrizione e organizzazione del corso è possibile consultare il sito dell’Università degli Studi di Siena didattica, immatricolazioni e iscrizioni, corsi numero programmato, tecnologie l’ambiente, le costruzioni e il territorio. Per ogni ulteriore informazione sulle attività del Collegio provinciale dei Geometri e dei Geometri laureati di Siena è possibile chiamare il numero 0577 222813 oppure scrivere a [email protected] .