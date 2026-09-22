Siena, a spasso nella storia: passeggiata gratuita nelle Valli Verdi

La passeggiata si snoda lungo le Valli Verdi intra moenia (dentro le mura), una parte di Siena storicamente poco accessibile. Si tratta di vere porzioni di campagna racchiuse dai sette chilometri di fortificazioni medievali. Il percorso tocca la Valle di Follonica e la Valle della Pania, per poi concludersi a Porta Romana.

L’iniziativa è l’occasione per raccontare il futuro di questi luoghi attraverso il progetto del Parco delle Mura. La valorizzazione e l’accessibilità del verde sono sostenute dai fondi regionali FESR del Comune di Siena. Il restauro e il consolidamento delle mura sono invece finanziati dallo Stato e seguiti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Siena.

Durante la giornata sarà inoltre possibile aderire al Club per l’UNESCO di Siena.

Informazioni pratiche

Data: Sabato 26 settembre 2026

Orario di ritrovo: Ore 10.00 a Piazza San Francesco

Arrivo previsto: Ore 13.00 circa a Porta Romana

Costo: Partecipazione gratuita a numero chiuso

Prenotazione obbligatoria: Scrivere a [email protected]

Referente: Arch. Palma Pastore

Guide dell’evento: Arch. Palma Pastore, Duccio Nello Peccianti (Presidente Associazione Le Mura) e guide turistiche abilitate.

Consigli utili: Si raccomandano scarpe da trekking o calzature sportive comode, poiché il percorso attraversa aree verdi con tratti in pendenza.