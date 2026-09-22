Colle e la Francigena: torna V.I.A. – Vivere, Incontrare, Assaporare

Tre giorni per vivere la Via Francigena non soltanto come itinerario da percorrere, ma come spazio di incontro, formazione, inclusione e sviluppo del territorio. Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre torna a Colle di Val d’Elsa, per la seconda edizione, V.I.A.– Vivere, Incontrare, Assaporare, l’evento nazionale promosso dal Comune per rafforzare il legame tra il cammino e la comunità locale. Studenti, bambini, cittadini, associazioni, amministratori e operatori economici saranno coinvolti in un programma che unisce riflessione, cinema, confronto tra territori ed esperienze da vivere lungo la Via. Una manifestazione diffusa, pensata per portare la Francigena dentro la città e farne uno strumento di partecipazione, accoglienza e crescita condivisa.

«V.I.A. – dichiara Carlotta Lettieri, assessore al turismo e alla promozione del territorio del Comune di Colle di Val d’Elsa – nasce per far uscire la Francigena dalla sola dimensione di percorso e portarla nella vita quotidiana della città. Vogliamo coinvolgere scuole, giovani, associazioni, attività economiche, amministratori e cittadini, perché il cammino diventi un’occasione concreta di educazione, inclusione, incontro e sviluppo sostenibile. La tre giorni sarà l’occasione per presentare “Colle accoglie i pellegrini”, il progetto promosso dal Comune per valorizzare l’accoglienza lungo la Via Francigena che coinvolge bar, ristoranti, strutture ricettive e attività commerciali. Una mappa virtuale consentirà di individuare i locali coinvolti e conoscere Colle attraverso i suoi sapori, le sue attività e la capacità di accoglienza della comunità. La nuova rete traduce la visione del festival in un progetto destinato a durare nel tempo. Abbiamo costruito tre giornate nelle quali la Francigena sarà prima occasione di riflessione e racconto, poi di confronto tra esperienze e territori e, infine, un cammino da vivere insieme”.

Il programma: venerdì 16 ottobre, giovani, cinema e accoglienza. La tre giorni si aprirà venerdì 16 ottobre, dalle ore 11 alle 13 al Teatro del Popolo, con “Francigena Lab – La vita come viaggio”, incontro rivolto agli studenti delle classi quinte delle scuole superiori della provincia di Siena. Attraverso gli interventi dell’Associazione Europea delle Vie Francigene e dello psicoterapeuta, consulente strategico e formatore internazionale Stefano Bartoli, i ragazzi rifletteranno sul viaggio come esperienza di crescita personale, scoperta, ascolto e costruzione del proprio futuro. Sarà inoltre proiettato il cortometraggio “Scuola sulla Via”, nel quale sono gli stessi studenti a raccontare ai loro coetanei l’esperienza vissuta lungo la Francigena. Alle ore 16, nel Saloncino del Teatro del Popolo, spazio al cinema con “Visioni in cammino”, dedicato al Francigena Film Festival, ideato e diretto dall’attore e regista Giovanni Guidelli, giunto alla settima edizione. Il programma prevede la proiezione di una selezione di opere dedicate al cammino e al viaggio, sotto diverse declinazioni (comics, Video Art, documentary) e la proiezione del cortometraggio vincitore dell’edizione 2026.

Sabato 17 ottobre la Francigena diventa comunità. La giornata di sabato 17 ottobre si aprirà alle ore 9.30 con “Francigena Kids – Giocare la Via”, riservato ai bambini delle scuole primarie del territorio per scoprire la Francigena in modo divertente. Ad animare il percorso saranno i ragazzi di “Ask Me Colle” e i giovani impegnati nei progetti comunali di valorizzazione del territorio, favorendo anche il dialogo tra generazioni. Alle ore 16.30, nel Saloncino del Teatro del Popolo, si terrà “Storie in cammino”, forum dedicato agli enti locali, alle associazioni e alle comunità attive lungo la Francigena. La prima sessione racconterà il “modello Colle” attraverso i progetti ‘Scuola sulla Via’, ‘Ask Me Colle’, ‘Colle Explorer’, ‘Colle Express’, ‘Colle Accoglie i pellegrini’ e l’esperienza dell’ostello La Buca. Il confronto si allargherà poi alle buone pratiche di altri territori con la partecipazione dei Comuni di Proceno, Sutri e Altopascio, chiamati a raccontare esperienze che negli ultimi anni hanno contribuito a innovare il modo di vivere, valorizzare e far crescere la Via nelle rispettive comunità. Una parte del forum sarà dedicata all’accessibilità, all’inclusione e al cammino come esperienza sociale, con un approfondimento sulle iniziative che lavorano per rendere la Via aperta a tutti, tra cui il progetto ‘Via Francigena For All’ dell’associazione B-Free e “HIKE4ALL” dell’Associazione Europea delle Vie Francigene. A chiudere il pomeriggio sarà l’intervento di Giovanni Guidelli, ideatore e direttore artistico del Francigena Film Festival, che presenterà un excursus sul “viaggio” e la narrazione al cinema. Per tutta la giornata la rete “Colle accoglie i pellegrini” accompagnerà l’evento, offrendo ai partecipanti la possibilità di scegliere, dove fermarsi per un aperitivo, una degustazione o una cena. L’intera città diventerà così un’estensione naturale di V.I.A., favorendo le relazioni tra cittadini, visitatori e operatori economici.

Domenica 18 ottobre, il gran finale in cammino. Dalle ore 10 alle 16, V.I.A. si concluderà con “Camminare Colle”, trekking aperto alla cittadinanza lungo la Via Francigena nel territorio di Colle di Val d’Elsa. Guide ambientali e turistiche, scuole, associazioni, cittadini e rappresentanti dell’Associazione Europea delle Vie Francigene percorreranno insieme il cammino, vivendo direttamente il paesaggio e la comunità.