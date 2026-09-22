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martedì, 22 Settembre 2026
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TORRITA DI SIENA

Torrita, dalla Fiera al Piano sostegno alla rigenerazione commerciale

Alla Fiera al Piano il banchetto di Confesercenti per la proposta sulle Zone economiche di prossimità. Raccolti tutti i moduli disponibili.
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Weekend di commercio vivo a Torrita di Siena. La 48esima edizione della Fiera al piano è stata corredata dalla presenza di Confesercenti, che ha allestito un apposito banco per la raccolta di firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per il commercio di prossimità.

Il Presidente comunale Gianni Roggi e la Responsabile della sede Confesercenti Manuela Giannini hanno accolto cittadini di ogni età per illustrare i contenuti della proposta che mira a istituire le Zespro (Zone economiche di prossimità) per facilitare incentivi fiscali, semplificazioni amministrative e sostegni finanziari per l’avvio e la gestione di attività commerciali di vicinato. Tra le firme raccolte anche quelle dell’Assessore alle Attività produttive del Comune di Torrita, Alfredo Ardanese; l’ampio sostegno raccolto ieri (tutti i fogli di firma in dotazione al banco sono stati completati) fa seguito dopo alcune settimane alla approvazione in Consiglio comunale di una mozione a sostegno della stessa iniziativa.

Dopo la presenza alla Fiera, anche a Torrita la raccolta di firme prosegue: la sede Confesercenti resta a disposizione di tutti i cittadini per assisterli nella consultazione della proposta di legge e per la sottoscrizione della proposta stessa, che può anche essere fatta in autonomia in ogni momento tramite Spid, Cie o Cns.



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