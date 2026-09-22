“Estra ON air”: oggi il nono appuntamento del vodcast di Estra

Oggi, martedì 22 settembre, alle 20:45, va in onda la nona puntata di “Estra ON air”, il nuovo vodcast prodotto da Estra per raccontare con un linguaggio semplice e diretto le trasformazioni del mercato energetico e il loro riflesso sulla vita quotidiana.

Ospite della puntata, “L’efficienza energetica è la prima fonte di risparmio”, è Andrea Ginosa, responsabile sviluppo rinnovabili di Estra. Si parlerà di quanto può influire l’efficienza energetica sui bilanci delle famiglie e delle imprese con alcuni suggerimenti per evitare gli sprechi. In chiusura, una riflessione sull’importanza strategica dell’AI e delle tecnologie digitali per l’integrazione delle fonti rinnovabili.

Il vodcast è disponibile sul canale YouTube di Estra e va in onda ogni martedì in prima serata su Canale3 (canale 84 del digitale terrestre), oltre a essere visibile on demand sul sito dell’emittente.