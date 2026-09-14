Estra ON air, domani l’ottava puntata: energia al servizio delle imprese

Domani, martedì 15 settembre, alle 20:45, va in onda l’ottava puntata di “Estra ON air“, il nuovo vodcast prodotto da Estra per raccontare con un linguaggio semplice e diretto le trasformazioni del mercato energetico e il loro riflesso sulla vita quotidiana.

Ospite della puntata è Alessandro Fabbrini, vicepresidente di Estra che dialoga con la conduttrice Virginia Masoni su “Estra: l’energia al servizio delle imprese”. Al centro del racconto il rapporto tra energia, imprese e territorio. In particolare si parlerà degli accordi siglati con Confindustria grazie ai quali le aziende possono accedere a condizioni dedicate per la fornitura di energia elettrica e gas e scegliere le soluzioni più adatte alle proprie necessità. Ma il supporto di Estra non si limita alle condizioni economiche. Le imprese possono contare anche su servizi di consulenza personalizzata e su un accompagnamento nella gestione delle forniture, con l’obiettivo di utilizzare l’energia in modo più consapevole ed efficiente.

Il vodcast è disponibile sul canale YouTube di Estra e va in onda ogni martedì in prima serata su Canale3 (canale 84 del digitale terrestre), oltre a essere visibile on demand sul sito dell’emittente.