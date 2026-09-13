Poggibonsi, operazioni propedeutiche per il nuovo piano sosta

Hanno preso il via le operazioni propedeutiche ad attivare il nuovo piano di riorganizzazione della sosta a pagamento definito nei mesi scorsi. Un provvedimento che nasce per riequilibrare l’offerta dei parcheggi in città, vista la notevole riduzione di strisce blu avvenuta negli anni passati dovuta alla riqualificazione di alcuni spazi e, in gran parte, alla trasformazione in posti del tutto gratuiti dei 96 stalli del multipiano della Stazione.

“Una riorganizzazione che aggiorna la precedente disciplina che risale al 2017 – spiega il vicesindaco Fabio Carrozzino – L’obiettivo è ottimizzare l’uso degli spazi esistenti favorendo la rotazione e scoraggiando la sosta prolungata delle auto Un’impostazione che nasce da valutazioni effettuate e da confronti, segnalazioni e richieste da parte di residenti e commercianti”.

La principale novità riguarda dunque le aree a pagamento.

In piazza Berlinguer sarà sospeso il disco orario. La piazza diventerà area a pagamento ma con i primi 30 minuti del tutto gratuiti (previo ritiro del tagliando al parcometro) proprio per agevolare chi deve sbrigare commissioni veloci.

Diventano ZCS e quindi diventano a strisce blu, oltre a piazza Berlinguer, una porzione (23 posti) nell’area dell’ex scalo merci e 29 posti in viale Marconi, nel tratto compreso tra via Fratelli Bandiera e Largo Bellucci. Con l’apposito contrassegno ZCS che ZTL, i residenti e coloro che ne hanno diritto potranno parcheggiare in tutte le aree a pagamento (senza le limitazioni ad oggi presenti per alcune aree) con l’eccezione di piazza Berlinguer.

La ZCS sarà in funzione dalle 8 alle 20 da lunedì a sabato (domeniche e festivi gratis).

Il piano ha già aggiornato le tariffe rispetto al 2017. Fra le novità, con la riorganizzazione gli abbonamenti annui per la seconda auto passano da 250 a 150 euro.

A che punto siamo. Attualmente è in corso l’installazione dei parcometri nelle nuove aree, che saranno attivati dopo l’apposizione della segnaletica e altre operazioni necessarie. Contestualmente sarà sistemata, sempre nelle aree a pagamento, la segnaletica per gli stalli destinati a titolari di contrassegno per disabili. Nelle prossime settimane la nuova organizzazione, preceduta da una comunicazione specifica e mirata per determinate zone, diventerà operativa con una prima fase di sperimentazione.