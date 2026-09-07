Poggibonsi, nuovi appuntamenti per il Bibliobus

Il Bibliobus della biblioteca comunale Gaetano Pieraccini torna a incontrare bambini e bambine con tre nuovi appuntamenti. La biblioteca itinerante, allestita su un veicolo attrezzato che porta libri e servizi culturali direttamente nelle piazze e nei quartieri, prosegue il suo viaggio sul territorio comunale.

Dopo il successo della prima tappa il Bibliobus sarà a Poggibonsi, Staggia Senese e Bellavista, portando con sé libri, racconti e occasioni per stare insieme.

“Rafforzare la presenza del Bibliobus è un modo per promuovere la lettura per tutti e tutte – dice l’assessora alla Cultura Elisa Tozzetti – ma è anche un’azione di welfare culturale che nasce dalla consapevolezza dell’importanza della lettura nel ridurre i divari educativi e sociali. ‘Inciampare’ in un libro può diventare un’occasione per crescere, conoscere e scoprire nuovi mondi. Proprio per questo, forti anche del grande entusiasmo con cui il Bibliobus è stato accolto, abbiamo voluto costruire un percorso di appuntamenti diffusi sul territorio. Un invito a scoprire un libro, ascoltare un racconto e, semplicemente, stare insieme”.

Il prossimo appuntamento sarà domani, martedì 8 settembre, dalle 17.30 alle 19.30, in piazza Rosselli.



La biblioteca itinerante sarà quindi sabato 12 settembre, dalle 10.30 alle 12.30, a Staggia Senese in via Alfio Ticci davanti al parcheggio della palestra della scuola primaria e, sabato 19 settembre dalle 10.30 alle 12.30 a Bellavista, nei giardini pubblici con ingresso da via Malta.

Tutti e tre gli appuntamenti sono eventi extra di “W la Città Viva”, rassegna promossa dal Comune di Poggibonsi con Fondazione Elsa. Complessivamente saranno tredici le uscite del Bibliobus sul territorio, curate dalla cooperativa Pleiades.