Poggibonsi, inaugurazione della ‘nuova’ salita a mattoni

Completati i lavori di riqualificazione della salita a mattoni di San Lucchese, una delle vie più caratteristiche del centro storico, che sarà ufficialmente inaugurata sabato 17 ottobre alle 11,30. La sede stradale è tornata disponibile e fruibile già da diverse settimane, non appena è terminato l’intervento principale. Successivamente sono state completate le finiture. Complessivamente un investimento di 350.000 euro che è stato preceduto dall’intervento di Acque spa per il rinnovo della rete idrica.

“Una doppia operazione che ha riguardato una delle strade più suggestive e particolari del territorio, importante collegamento con l’area della Fortezza medicea di Poggio Imperiale – dice la sindaca Susanna Cenni – Una strada che oggi restituiamo alla città più bella, sicura, funzionale in virtù di un investimento importante, necessario per realizzare un’opera non banale. Ringraziamo i residenti per la collaborazione e la pazienza che sono stati fondamentali per giungere al termine del cantiere che è stato complesso anche in virtù della particolare conformazione della strada”.

I lavori in questione hanno riguardato il rinnovamento del piano viabile, rimasto inalterato come materiali, configurazione e colori. L’intervento ha portato alla demolizione della sede carrabile in mattoni e alla ricostruzione – a tratti – della nuova pavimentazione. Sulle porzioni laterali in pietra i lavori hanno avuto una natura più conservativa perché le condizioni erano migliori e quindi si è proceduto con revisione, manutenzione, pulizia e solo quando necessario smontaggio e sistemazione. Il progetto di riqualificazione ha portato anche al rifacimento del tratto di collegamento con via San Francesco.