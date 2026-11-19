Con l’aggiudicazione dei lavori di efficientamento energetico della scuola primaria Vittorio Veneto prende il via la concretizzazione del progetto ABCura. “Quattro interventi, quattro operazioni diverse legate da un’idea di città che cresce guardando al sociale, all’inclusione, all’abitare, all’identità, alla sostenibilità, alla qualità degli spazi – dice la sindaca Susanna Cenni – Un percorso importante che riguarda il futuro di tutto il territorio e che entra nella fase di concretizzazione che sarà protagonista dei prossimi mesi”.

ABCura è la strategia territoriale con cui il Comune di Poggibonsi si è aggiudicato i finanziamenti della nuova programmazione europea (FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale -2021-2027) dedicati alla rigenerazione urbana. 13 le strategie territoriali previste dal programma regionale. ABCura è un programma dal valore di circa 11,5 milioni di euro, di cui 8 finanziati dalla Regione su fondi europei, che si articola in quattro operazioni: la riqualificazione di viale Garibaldi con rifacimento e valorizzazione di tutta la strada (1,8 milioni di euro), il polo innovativo di servizi per diversamente abili e forme innovative di abitare in via Aldo Moro (6,6 milioni di euro), il restauro della Fonte delle Fate e la realizzazione di collegamenti Parco della Fortezza di Poggio Imperiale Fortezza-città (2 milioni di euro) e, appunto, l’efficientamento della scuola Vittorio Veneto per 900.000 euro.

“Intervento, quest’ultimo, che è già stato aggiudicato. I lavori, come condiviso con la dirigenza scolastica, saranno realizzati senza interferire con l’attività didattica che si svolgerà regolarmente – dice Fabio Carrozzino, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici – Un’operazione importante con cui prosegue il nostro impegno che ha già interessato l’efficientamento energetico di scuole, edifici pubblici, pubblica illuminazione e che fa parte di un complesso di azioni realizzate e avviate in chiave di transizione energetica. Gli altri tre interventi di ABCura saranno oggetto di gara entro la fine del 2026. Un progetto importante che abbiamo accompagnato in tutte le fasi di un iter complesso, come lo sono quelli che governano i finanziamenti europei, anche assicurando il cofinanziamento necessario per realizzare le opere, che che nel tempo è aumentato anche a causa dell’aumento dei prezzi. Adesso si entra nella fase dei lavori”.

La fase di progettazione sta per completarsi per gli altri tre interventi. Entro il 2026 saranno pubblicate le gare.